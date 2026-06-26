Ξεκινούν σύντομα οι παρεμβάσεις στην οδό Αμαλίας

Τις αμέσως επόμενες ημέρες ο Δήμος Τρικκαίων ξεκινά τις παρεμβάσεις στην οδό Αμαλίας. Πρόκειται για δύο διαφορετικές παρεμβάσεις. Η πρώτη αφορά στην αύξηση του πλάτους των πεζοδρομίων κα η δεύτερη στη μετατροπή του δρόμου σε ήπιας κυκλοφορίας, με αναμόρφωση του οδοστρώματος.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο τμήμα από τη διασταύρωση της οδού Αμαλίας με την οδό Νέλσωνος μέχρι τη διασταύρωση της οδού Αμαλίας με την οδό στρατηγού Στέφανου Σαράφη. Για τον λόγο αυτόν θα υπάρξουν διευθετήσεις της κυκλοφορίας και πιθανές αλλαγές στην κίνηση των πεζών. Ο Δήμος Τρικκαίων παρακαλεί τους οδηγούς να τηρούν τις πινακίδες σήμανσης για την κίνηση των οχημάτων.

Από το γραφείο Τύπου