Ξεκινά περιοδεία στην Κρήτη ο Κώστας Σκρέκας

Από το Ρέθυμνο ξεκίνησε η περιοδεία στην Κρήτη του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Σκρέκα, ενόψει του προσυνεδρίου στο Ηράκλειο, συνοδευόμενος από τον Γραμματέα Οργανωτικού, Στέλιο Κονταδάκη, και τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Η επίσκεψη εντάσσεται στον κύκλο επαφών που πραγματοποιεί σε όλη τη χώρα με τις περιφερειακές οργανώσεις της παράταξης, στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου, αναδεικνύοντας τον ρόλο της περιφέρειας και τη συμβολή των τοπικών κοινωνιών στη διαμόρφωση σύγχρονων πολιτικών.

Κεντρικό σημείο της επίσκεψης αποτέλεσε η συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Ρεθύμνου, με τη μαζική προσέλευση στελεχών και μελών της παράταξης από την ευρύτερη περιοχή να δίνει ξεχωριστό παλμό στη διαδικασία.

Η έντονη ανταπόκριση και η ενεργή συμμετοχή των μελών επιβεβαίωσαν τη ζωντανή παρουσία της παράταξης στο Ρέθυμνο, έναν τόπο με έντονο κρητικό χαρακτήρα και ξεχωριστό αποτύπωμα στην τοπική παραγωγή και την πανεπιστημιακή ζωή.

Νωρίτερα, ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποίησε επισκέψεις στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Επιμελητήριο και στην επιχείρηση ΒΙΟΤΖΑ, όπου ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις παραγωγής. Μέσα από τις επαφές αυτές αναδείχθηκε η σημασία της σύνδεσης της γνώσης με την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα, καθώς και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η περιφέρεια όταν οι τοπικές δυνάμεις συνεργάζονται.

Η σύζευξη της ακαδημαϊκής γνώσης, της θεσμικής στήριξης και της σύγχρονης μεταποίησης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των τοπικών πλεονεκτημάτων και την ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας, δίνοντας ουσιαστικές δυνατότητες στους ανθρώπους της περιοχής να επενδύσουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους.

Τέλος, σε δηλώσεις του προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο κ. Σκρέκας ανέφερε:

«Η σημερινή επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο των περιοδειών που πραγματοποιούμε σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενόψει του Συνεδρίο μας στην Αθήνα τον Μάιο, για να συζητήσουμε με τη βάση και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, να ακούσουμε και να καταγράψουμε τις τοπικές ανάγκες και όλα αυτά να τα μεταφέρουμε στο κέντρο, ώστε στο Συνέδριο να προσδιορίσουμε τους στόχους και να φέρουμε τις απαραίτητες λύσεις, για να δημιουργήσουμε μαζί την Ελλάδα του 2030»