Ξεκίνησε η διαδικασία απόκτησης ή ανανέωσης καρτών στάθμευσης για μόνιμους κατοίκους

Ο Δήμος Τρικκαίων υπενθυμίζει ότι ξεκίνησε η διαδικασία απόκτησης ή ανανέωσης καρτών στάθμευσης μονίμων κατοίκων στα όρια του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης.

Η διαδικασία αφορά:

α) όσους διαθέτουν ήδη σχετική κάρτα. Εχουν ήδη λάβει σχετικό ειδοποιητήριο και απλώς πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες, πατώντας τον σχετικό σύνδεσμο που τους εστάλη

β) όσους επιθυμούν να αποκτήσουν για πρώτη φορά κάρτα στάθμευσης μόνιμου κατοίκου. Θα πρέπει να ακολουθήσουν τον σύνδεσμο https://trikala.dashboard.novoville.com/public/permit/apply

Σε αυτόν, με ηλεκτρονικό τρόπο εισάγουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και τα οποία περιγράφονται αναλυτικά.

Επίσης, όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να διαβάσουν αναλυτικά τα όσα αφορούν στο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης, ανατρέχοντας στον σχετικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων https://trikalacity.gr/parking/

Πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται στον τηλεφωνικό αριθμό 2431071771 της δημοτικής εταιρείας «Αστική Ανάπτυξη» ΑΕ.

Από το γραφείο Τύπου