Ξεκίνησαν οι εργασίες για νέο πεζοδρόμιο και ποδηλατόδρομο στο υπόλοιπο της οδού Αμαλίας

Αμέσως μετά τις γιορτές και με πάγιο στόχο τη βιώσιμη πόλη, ο Δήμος Τρικκαίων συνεχίζει τα έργα για βελτίωση υποδομών για πεζούς και ποδηλάτες. Πρόκειται για την επέκταση και διαμόρφωση ποδηλατοδρόμου και πεζοδρομίων, από το ύψος της γέφυρας Ασκληπιού (πλευρά οδού Αμαλίας) μέχρι το ύψος των στάσεων του Αστικού ΚΤΕΛ, επί της οδού Β. Τσιτσάνη, πριν την πλατεία Εθνικής Αντίστασης.

Οι πρώτες εργασίες ξεκίνησαν το πρωί της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου 2026, για να αρχίσει η τοποθέτηση των νέων πλακών. Για τον λόγο αυτόν η πιάτσα ταξί έχει μεταφερθεί στην οδό Στρατηγού Σαράφη (ανάμεσα στην πρώτη διάβαση πεζών και στο ταχυδρομείο).

Το έργο δεν είναι τμήμα της ανάπλασης στις όχθες του Ληθαίου, αλλά της ανάπλασης των δύο κεντρικών πλατειών της πόλης («Ανάπλαση της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και της πλατείας Εθνικής Αντίστασης της πόλης των Τρικάλων», με προϋπολογισμό 3.000.000€ από το ΠΕΠ Θεσσαλίας, μέσω της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και εργολάβο την «Κοινοπραξία Κατσιάβας Χρ. & ΣΙΑ ΟΕ – Κατσιάβας Χρ. – Νάτσης Κων ΟΕ»).

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο ποδηλατόδρομος συνεχίζεται από την οδό Αμαλίας, προκειμένου να ενταχθεί στον ποδηλατόδρομο που θα συνεχίζεται στη νέα πλατεία Εθνικής Αντίστασης.

Επίσης, θα αυξηθεί και το πλάτος του πεζοδρομίου, για πρόσθετη και πιο εύκολη κίνηση των πεζών, ενώ θα γίνουν και διαμορφώσεις για το πράσινο πέριξ του αγάλματος του Κωνσταντίνου Κανάρη.

Υπενθυμίζεται ότι με τις παρεμβάσεις του Δήμου Τρικκαίων

– έχει ολοκληρωθεί σχεδόν η ανάπλαση στις όχθες του Ληθαίου (από το Μουσείο Τσιτσάνη μέχρι το αντλιοστάσιο της ΔΕΥΑΤ),

– έχει ολοκληρωθεί ένα πολύ μεγάλο τμήμα του ποδηλατόδρομου στα νοτιοανατολικά της πόλης (Μουσείο Τσιτσάνη, Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο, κυκλικός κόμβος προς πάρκο Αη Γιώργη, στροφή προς οδό Λέσβου),

– έχουν ήδη δοθεί στην κυκλοφορία, η αναμορφωμένη οδός Κονδύλη και η επέκταση του ποδηλατοδρόμου προς την οδό Παλαιολόγου.