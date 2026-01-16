Ξεκίνησαν για το 2026 οι επισκέψεις σχολείων στο Δημαρχείο

Με δύο σχολεία, το 5o Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων και το ΓΕΛ Βαλτινού, ξεκίνησαν οι επισκέψεις μαθητών και μαθητριών στο Δημαρχείο για το 2026.

Την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 στη αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ο αντιδήμαρχος παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Μιχάλης Λάππας, υποδέχθηκε μαθητές/τριες της Στ΄ τάξης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων «Διονύσιος Σολωμός». Απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με το σχολείο και την εκπαίδευση στα Τρίκαλα, ενημερώνοντας για τους στόχους του Δήμου Τρικκαίων.

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος Τύπου του Δήμου Τρικκαίων κ. Θανάσης Μιχαλάκης, παρουσίασε βασικά στοιχεία της λειτουργίας του Δήμου σε επίπεδο υπηρεσιών αλλά και εκλογής, της εκλογικής διαδικασίας και της Αυτοδιοίκησης γενικότερα στα Τρίκαλα, στα χωριά του Δήμου και στον νομό Τρικάλων.

Τους μαθητές συνόδευαν οι εκπαιδευτικοί κ.κ. Κυριακή Σταματάκη, Βασιλική Φραγκάκη και Γιώργος Νημάς, στο πλαίσιο προγραμμάτων για τον «Ενεργό Πολίτη» και συνολικά για τη γνωριμία με τον Δήμο Τρικκαίων.

Ακολούθησε εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών και μαθητριών της β’ και της γ΄ τάξης του ΓΕΛ Βαλτινού. Στη διάρκειά της, ο κ. Μιχαλάκης παρουσίασε δράσεις, έργα και δραστηριότητες του Δήμου Τρικκαίων σε σχέση με το Στρατηγικό Πλάνο Εξυπνης Πόλης, την κλιματική ουδετερότητα, με αναφορές στον Μύλο των Ξωτικών, στην πλούσια πολιτιστική παράδοση της περιοχής, στις παρεμβάσεις με το Ψηφιακό Ασκληπιείο. Τους μαθητές συνόδευαν οι εκπαιδευτικοί κ.κ. Νατάσα Ρίζου, Ματίνα Νταφούλη, Νίκος Παπακωνσταντίνου, Γιάννης Ιακωβάκης.

Από το γραφείο Τύπου