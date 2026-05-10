Ν. Σακκάς: Όραμά μας η «πράσινη», ανθεκτική και εξωστρεφής Θεσσαλία

Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η Θεσσαλία – τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τη βάση ώστε να διαμορφωθούν καλύτερες συνθήκες στο παρόν και η προοπτική για ένα ελπιδοφόρο μέλλον – αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Θεσσαλίας και Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς στο πλαίσιο του forum DO IT GREEN THESSALY.

Οι εργασίες του συνεδρίου – με συνδιοργανωτή φορέα την ΠΕΔ Θεσσαλίας – πραγματοποιήθηκαν στη Λάρισα και περιλάμβαναν ομιλίες, θεματικές συζητήσεις και παρουσιάσεις καλών πρακτικών, ενώ έφεραν στο ίδιο τραπέζι την Πολιτεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την επιστημονική κοινότητα, την επιχειρηματικότητα, ανθρώπους του Πολιτισμού και της Κοινωνίας των Πολιτών. Στόχος η ανάπτυξη ανοιχτού διαλόγου για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, με ιδιαίτερη έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη, την καινοτομία, την υγεία, την εκπαίδευση, τον εθελοντισμό και την κοινωνική συνοχή.

Ο κ. Σακκάς στην παρέμβασή του ανέδειξε τα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, τα οποία βρίσκονται στον πυρήνα των προτεραιοτήτων που θέτουν οι Δήμοι της περιοχής, όπως και στον συντονιστικό ρόλο της ΠΕΔ.

Συνάμα υπογράμμισε την αναγκαιότητα της συνεργασίας, όπως και της συνεχούς διεκδίκησης, ώστε να γίνει πράξη η ανθεκτικότητα της Θεσσαλίας.

«Όραμα μας είναι η “πράσινη” Θεσσαλία, η ανθεκτική Θεσσαλία, η εξωστρεφής Θεσσαλία. Αυτή τη Θεσσαλία δεσμευόμαστε πως, μέσα από συνέργειες, θα τη δημιουργήσουμε» υπογράμμισε ο Νίκος Σακκάς.

Θεσσαλία «τόπος άξιος να ζεις»

Αναλυτικά, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας στην εκκίνηση του χαιρετισμού του ανέφερε πως «συμμετέχουμε με μεγάλη χαρά στη διοργάνωση του forum “DO IT GREEN THESSALY”, όπως και με βαθιά πίστη πως η περιοχή μας, η Θεσσαλία, είναι τόπος ευλογημένος. Ακλόνητη πεποίθησή μας αποτελεί πως διαθέτει όλα εκείνα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία την καθιστούν “τόπο άξιο να ζεις”».

Σκιαγραφώντας τα πλεονεκτήματα επισήμανε: «Οι αναπτυξιακές δυνατότητες της Θεσσαλίας είναι τεράστιες, καθώς έχει ισχυρό αποτύπωμα στους περισσότερους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας με κεντρική θέση σ’ αυτό το μείγμα τον δυναμικό πρωτογενή τομέα.

Συνάμα η τουριστική ταυτότητά της είναι ευδιάκριτη και γνωστή σε όλον τον κόσμο χάρις στα νησιά, τις παραλίες, όπως και στα μυθικά βουνά της τα οποία συνδιαμορφώνουν ένα ισχυρό brand name. Ξεχωρίζει σε ότι αφορά τον θρησκευτικό τουρισμό με τα Μετέωρα να έχουν εμβληματική θέση, όπως και στον πολιτιστικό τουρισμό με τους αναρίθμητους αρχαιολογικούς χώρους. Χαρακτηριστικά, μόλις λίγα μέτρα από την αίθουσα διεξαγωγής του Συνεδρίου – στην καρδιά της Λάρισας – κερδίζει τα βλέμματα το εξαιρετικό Α΄ Αρχαίο Θέατρο.

Κομβική η θέση της Θεσσαλίας, καθώς βρίσκεται στο κέντρο της χώρας από όπου περνούν βασικοί οδικοί άξονες, ενώ το λιμάνι του Βόλου αποτελεί σημαντική αναπτυξιακή υποδομή.

Ιστορία και Πολιτισμός συναντώνται σε κάθε γωνιά, όπως μαρτυρούν τα τοπόσημα και οι κοινότητες μας.

Όμως στο επίκεντρο όσων συνθέτουν αυτήν την ευλογημένη περιοχή είναι οι Άνθρωποι… Πολίτες που δίνουν τη μάχη της καθημερινότητας με αγάπη για τη Θεσσαλία και διάθεση για προκοπή. Πολίτες που διαπρέπουν στις Επιστήμες, στις Επιχειρήσεις, στον Πρωτογενή Τομέα, στις Τέχνες σε κάθε πλευρά της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Σ’ αυτό το “μωσαϊκό” κρίσιμος είναι ο ρόλος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας, καθώς αποτελεί τον συντονιστικό φορέα των Δήμων. Του θεσμού της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης – δηλαδή – που βρίσκεται πιο κοντά στον Πολίτη».

Έχοντας ως εκκίνηση τα παραπάνω πλεονεκτήματα ο Ν. Σακκάς μίλησε για τη Θεσσαλία της Εξωστρέφειας και δήλωσε πως «μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο συλλογικό μέλλον. Αγροδιατροφικός τομέας, τουρισμός, επιχειρηματικότητα, φορείς εκπαίδευσης με κυρίαρχο το ρόλο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανοίγουν νέους δρόμους και νέους ορίζοντες».

«Ολοκληρωμένη στρατηγική για την προστασία του περιβάλλοντος»

Στη συνέχεια εντόπισε σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος – τόσο του αστικού, όσο και ευρύτερα του φυσικού: «Ένας από τους θεμελιώδεις σκοπούς που καλείται να φέρει σε πέρας η ΠΕΔ αφορά στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των πολιτών, η οποία έχει ως αναπόσπαστο σκέλος την περιβαλλοντική διάσταση. Γι’ αυτό και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων η ανάληψη εκείνων των πρωτοβουλιών – σε συλλογικό επίπεδο, όπως επίσης σε κάθε Δήμο ξεχωριστά έως και στην πιο μικρή κοινότητα συμπολιτών μας – με στόχο την ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης όλου του εύρους των περιβαλλοντικών πολιτικών.

Η αειφόρος ανάπτυξη οφείλει να αποτελεί πυξίδα των παρεμβάσεων τόσο σε βραχυπρόθεσμο, όσο και σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων, βιώσιμη αστική κινητικότητα, μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, προστασία του φυσικού πλούτου, καινοτομία και ψηφιακές εφαρμογές είναι μόνο μερικές από τις όψεις των πολιτικών που εφαρμόζουν οι Δήμοι στη Θεσσαλία.

Σ’ αυτό το πλαίσιο και με γνώμονα τη διαρκή υποστήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού η ΠΕΔ Θεσσαλίας έχει συστήσει τη Θεματική Επιτροπή Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Απορριμμάτων, η οποία κωδικοποιεί και προτείνει καλές πρακτικές για τα επιμέρους θέματα. Συνάμα, το ζήτημα που βρίσκεται στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων μας είναι η αντιμετώπιση του υδατικού προβλήματος της περιοχής μας».

«Ενώνουμε δυνάμεις για την ανθεκτική Θεσσαλία»

Ο Νίκος Σακκάς υπογράμμισε την αναγκαιότητα να δημιουργηθεί η ανθεκτική Θεσσαλία, καθώς «η κλιματική κρίση ήδη επηρεάζει με τρόπο καταλυτικό τις ζωές όλων μας, ενώ οι επιπτώσεις έχουν ήδη αφήσει βαθύ αποτύπωμα στην περιοχή μας μετά τα αλλεπάλληλα καταστροφικά φαινόμενα “Daniel”, “Elias”, “Ιανός”». «Καλούμαστε οι τοπικοί φορείς, μαζί, να ενώσουμε δυνάμεις και να συνδιαμορφώσουμε όλες εκείνες τις παρεμβάσεις που αφενός θα επουλώσουν τις πληγές του πρόσφατου παρελθόντος και αφετέρου θα δημιουργούν ένα δίχτυ προστασίας για το παρόν και το μέλλον. Προφανώς η ανθεκτικότητα της περιοχή μας δεν έχει να κάνει μόνο μ’ εμάς, καθώς η υλοποίηση απαιτεί πολιτική βούληση και συγκεκριμένα έργα από την πλευρά της Κεντρικής Διοίκησης. Όμως είμαστε εδώ για να διεκδικούμε λύσεις που θα κάνουν τις ζωές μας καλύτερες και ασφαλέστερες» τόνισε ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας.

Αιρετοί στις εργασίες του forum

Στις εργασίες του forum DO IT GREEN THESSALY συμμετείχαν σε πάνελ οι αιρετοί του Α΄ Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκηση: Θανάσης Μαμάκος – Δήμαρχος Λαρισαίων, Αντώνης Γκουντάρας – Δήμαρχος Αγιάς, Νίκος Γάτσας – Δήμαρχος Ελασσόνας, Μάκης Εσκίογλου – Δήμαρχος Φαρσάλων, Μιχάλης Μιτζικός – Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου, Ανδρέας Στεργίου – Δήμαρχος Αργιθέας, Παναγιώτης Νάνος – Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα, Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος – Αντιδήμαρχος Δήμου Λαρισαίων, Ανδρέας Ζέρβας – Αντιδήμαρχος Δήμου Βόλου, Πέτρος Μουταρέλος – Αντιδήμαρχος Δήμου Καρδίτσας, Άγγελος Ξηντάρης – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σκοπέλου.