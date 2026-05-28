Ν. Σακκάς προς υποψηφίους πανελλαδικών: Εύχομαι από καρδιάς να πραγματοποιήσετε όσα ονειρεύεστε

O δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκος Σακκάς σε μήνυμά του προς τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, αναφέρει τα εξής:

“Αγαπητοί μαθητές, αγαπητές μαθήτριες

Από την Παρασκευή ξεκινούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Μια διαδικασία για την οποία προετοιμαζόσασταν για χρόνια.

Μια διαδικασία που άλλοι την περιγράφουν ως «μάχη», άλλοι ως «ενηλικίωση», άλλοι ως «είσοδο στην πραγματική ζωή».

Δεν είναι τίποτε από όλα αυτά.

Είναι η προσπάθεια και οι μόχθοι σας, τα όνειρα και οι επιθυμίες σας.

Είναι οι στόχοι που θέσατε και η θέληση να τους επιτύχετε.

Με καθαρό μυαλό, με εφόδιο τις γνώσεις σας, με συγκέντρωση και αισιοδοξία, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι ένας σταθμός.

Στηριχθήκατε από την οικογένειά σας, από τους εκπαιδευτικούς, από τους φίλους και τις φίλες.

Δώσατε τους αγώνες σας, προσπαθήσατε, αγχωθήκατε, ξανασηκωθήκατε και συνεχίσατε.

Από το πρωί της Παρασκευής, όλα αυτά θα ανήκουν στο παρελθόν.

Τώρα, οδηγός είναι τα όνειρά σας.

Εύχομαι ολόψυχα να επιτύχετε.

Εύχομαι από καρδιάς να κερδίσετε όσα επιδιώκετε, όσα σας ανήκουν.

Καλή επιτυχία, σε όλους και σε όλες!”