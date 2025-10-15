Ν. Σακκάς: Η ΠΕΔ Θεσσαλίας στηρίζει έμπρακτα τους 25 Δήμους

Η επαναβεβαίωση του ρόλου της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Θεσσαλίας, ως φορέα στήριξης των 25 Δήμων της περιφέρειας, κυριάρχησε στον σύντομο χαιρετισμό του προέδρου της ΠΕΔ και Δημάρχου Τρικκαίων Νίκου Σακκά. Ο χαιρετισμός έγινε στο πλαίσιο δείπνου που παρέθεσε ο κ. Σακκάς στους δημοσιογράφους και εκπροσώπους των τρικαλινών ΜΜΕ, το βράδυ της Τρίτης 14 Οκτωβρίου 2025, σε γνωστό εστιατόριο των Τρικάλων.

Ο κ. Σακκάς, σε πνεύμα εξωστρέφειας για την ΠΕΔ, συνομίλησε με τους παρόντες και τις παρούσες δημοσιογράφους, συνολικά για τον ρόλο της Ενωσης.

Συγκεκριμένα, έθεσε τρία βασικά ζητήματα με βάση τη συνεργασία, το πλάνο δράσης και τον σχεδιασμό:

– τον αναβαθμισμένο, διεκδικητικό και δυναμικό ρόλο της ΠΕΔ στα δημόσια δρώμενα προς όφελος του πολίτη

– τη διατήρηση της οικονομικής ευρωστίας του φορέα

– τη συνέχιση της ανάληψης δράσεων και πρωτοβουλιών, που ενδυναμώνουν τις τοπικές κοινωνίες.

Ολα αυτά, βάσει αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και με τη συνεργασία των Δήμων.

Επίσης, τόνισε, πως στο πλαίσιο τετραετούς πλάνου δράσης και αφού το ΔΣ συνεδρίασε ήδη σε Δήμους της περιφέρειας, διοργανώνοντας ταυτόχρονα ημερίδες (νησιωτικότητα – ορεινότητα, τουρισμός, αγροτικά, το μέλλον του νερού, ενέργεια), η ΠΕΔ συνεχίζει να:

– αναδεικνύει αναπτυξιακές προοπτικές και προβλήματα περιοχών

– στηρίζει οικονομικά όλους τους ΟΤΑ της Περιφέρειας για πολιτιστικές δραστηριότητες

– παρεμβαίνει στην Πολιτεία για επίλυση θεμάτων.

Μάλιστα ο κ. Σακκάς εξήγγειλε ότι η ΠΕΔ προτίθεται να χρηματοδοτήσει μελέτες που να καταλήγουν σε χρήσιμες διαπιστώσεις και προτάσεις για την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Δήμων προς τους πολίτες.

Τέλος, επανέλαβε την πρόθεση του ιδίου και των μελών του ΔΣ, να συνεχιστεί η οικονομική, τεχνική και αναπτυξιακή υποστήριξη των 25 Δήμων “με χρηστή οικονομική διαχείριση και πάντα με γνώμονα της αρχές της οικονομικότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας προς όφελος των τοπικών κοινωνιών”.

Από την πλευρά των αυτοδιοικητικών, παρέστησαν επίσης οι Δήμαρχοι Φαρκαδόνας και Πύλης, Σπύρος Αγναντής και Κώστας Μαράβας αντιστοίχως, καθώς και ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης στον Δήμο Τρικκαίων και εκλεγμένος στη ΓΣ της ΠΕΔ, Γιώργος Καΐκης. Επίσης, η διευθύντρια της ΠΕΔ Θεσσαλίας κ. Βασιλεία Αντωνιάδου και στελέχη της ΠΕΔ στα Τρίκαλα.

Η βραδιά κύλησε με συζήτηση και σχολιασμό της επικαιρότητας, σε φιλικό και ευχάριστο κλίμα.

Από το γραφείο Τύπου