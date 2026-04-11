Ν. Σακκάς: “Ας αφήσουμε το αναστάσιμο φως να μαλακώσει τις καρδιές μας”

Στο πασχαλινό μήνυμά του ο δήμαρχος Τρικκαίων, Νίκος Σακκάς, αναφέρει τα εξής:

“Συνδημότισσες και συνδημότες,

Η μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, η Ανάσταση του Κυρίου, μεταφέρει το διαχρονικό μήνυμα της ελπίδας και της νίκης της ζωής.

Σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται και από τις πολεμικές συγκρούσεις στην ευρύτερη γειτονιά μας, το φετινό Πάσχα μάς καλεί να στρέψουμε το βλέμμα μας στην ουσία: στην ειρήνη, στην αγάπη και στη συναδέλφωση.

Η Ανάσταση δεν είναι απλώς μια θρησκευτική παράδοση, αλλά μια καθημερινή πρόκληση να γίνουμε εμείς το φως για τους γύρω μας.

Το βασικό μήνυμα των ημερών συμπυκνώνεται στην προσφορά στον συνάνθρωπο. Ο Δήμος Τρικκαίων και οι τρικαλινοί πολίτες έχουμε αποδείξει επανειλημμένα, σταθερά και άοκνα την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνεργασία.

Αυτές τις ημέρες, ας σταθούμε δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη, προσφέροντας όχι μόνο υλικά αγαθά, αλλά κυρίως χρόνο, φροντίδα και ανθρωπιά.

Ας αφήσουμε το αναστάσιμο φως να μαλακώσει τις καρδιές μας. Παραμερίζοντας όσα μας χωρίζουν και αναδεικνύοντας όσα μας ενώνουν, χτίζουμε ένα μέλλον πιο φωτεινό για εμάς και τα παιδιά μας.

Εύχομαι από καρδιάς σε όλους τους Τρικαλινούς και τις Τρικαλινές, καθώς και στους επισκέπτες που τιμούν τον τόπο μας αυτές τις μέρες, Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!

Το Φως της αγάπης να κυριαρχήσει στις ψυχές όλων μας.

Χρόνια Πολλά!”