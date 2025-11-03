Ν. Πλακιάς για τις φήμες περί κόμματος Καρυστιανού: Εμένα η θάλασσα με ανακατεύει

Δηκτική ήταν η αντίδραση του Νίκου Πλακιά, του πατέρα που έχασε τις δύο κόρες και την ανιψιά του στο δυστύχημα των Τεμπών, για το υποτιθέμενο κόμμα Καρυστιανού, με την ονομασία «Το Κύμα».

Σε ανάρτησή του εμφανίστηκε ιδιαίτερα καυστικός αναφορικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από την κ. Καρυστιανού.

«Εμένα η θάλασσα με ανακατεύει», έγραψε χαρακτηριστικά, κάνοντας αναφορά στον επικοινωνιολόγο Νίκο Καραχάλιο, που σε ανάρτησή του εμφάνισε όνομα και λογότυπο νέου κόμματος, το οποίο συνδύασε με το όνομα «Μαρία».

Λίγες ώρες αργότερα, η κ. Καρυστιανού διέψευσε τη δημιουργία κόμματος με την ονομασία «Το Κύμα» από την ίδια.