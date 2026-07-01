Νότες και χρώματα σε μουσικό περίπατο από τη Δημοτική Φιλαρμονική Τρικάλων (φωτο)

Ζεστό το απόγευμα της Τρίτης 30 Ιουνίου 2026, δροσερές οι νότες της Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων. Η τελευταία ημέρα του μήνα και η λήξη της φετινής σπουδαστικής χρονιάς συνδυάστηκαν με τον Μουσικό Περίπατο που τα μέλη της Φιλαρμονικής υλοποίησαν, με τη μαέστρο κ. Μαίρη Μητσοπούλου να καθοδηγεί τις μελωδίες σύγχρονου και ελληνικού ρεπερτορίου.

Από τον πεζόδρομο της Ασκληπιού μέχρι την κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου και από εκεί, μέσω των δρόμων του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου («μανάβικα», 25ης Μαρτίου) στη Δωροθέα Σχολή – «έδρα» της Φιλαρμονικής -, πλήθος τρικαλινών απόλαυσαν τα τραγούδια που η ενορχήστρωση και η εκτέλεσή τους δρόσισαν μελωδικά το απόγευμα.

Η δράση αυτή της εξωστρέφειας και της συνάντησης με τους πολίτες, ολοκλήρωσε μία ακόμη δημιουργική καλλιτεχνική χρονιά.

Από τον Δήμο Τρικκαίων παρέστησαν, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού κ. Στέφανος Νταλάσης και η προϊσταμένη του τμήματος Πολιτισμού κ. Μαρίζα Τσιούτσια.

Από το γραφείο Τύπου