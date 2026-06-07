Νοσοκομείο Τρικάλων: Χιλιάδες ασθενείς στα ΤΕΠ τον Μάιο – Ποιος είναι ο χρόνος αναμονής

Τα επίσημα στοιχεία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων τον Μάιο παρουσιάζουν τον αυξημένο όγκο περιστατικών που διαχειρίστηκε το νοσηλευτικό ίδρυμα.

Συγκεκριμένα, στο ΤΕΠ καταγράφηκαν συνολικά 4.471 προσελεύσεις ασθενών, με το νοσοκομείο να εξυπηρετεί τόσο τον πληθυσμό της πόλης όσο και κατοίκους των απομακρυσμένων και ορεινών περιοχών του νομού.

Παράλληλα, ο μέσος χρόνος αναμονής για την εξέταση των ασθενών διαμορφώθηκε στις 3 ώρες και 35 λεπτά, γεγονός που αντανακλά την αυξημένη πίεση που δέχεται το τμήμα.

Η διαδικασία εξυπηρέτησης εξακολουθεί να βασίζεται στο σύστημα διαλογής (triage), μέσω του οποίου τα περιστατικά αξιολογούνται και κατατάσσονται ανάλογα με τη βαρύτητα και την κρισιμότητα της κατάστασής τους.