Να ξαναδεί το θέμα εμβολιασμού των αιγοπροβάτων ζητά ο περιφερειάρχης από την κυβέρνηση

Θέμα εμβολιασμού των αιγοπροβάτων για την ευλογιά, θέτει εκ νέου ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας καλώντας τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα να ξαναδεί άμεσα το θέμα, γιατί όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, ίσως να μην μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι να φτιάξουν εκ νέου τις μονάδες τους. Γράφει:

«Με απόφαση της Κομισιόν 29-12-2025 που αφορά την ευλογιά στην Ελλάδα παρατείνονται τα μέτρα των απαγορεύσεων εισαγωγής ζώων 3 μήνες μετά το τελευταίο θετικό κρούσμα , δηλαδή τέλος Μαρτίου αν μετρήσουμε το τέλος Δεκέμβρη μολις βγήκε η απόφαση.

Άρα σύμφωνα με αυτό εφόσον έχουμε συνεχώς κρούσματα μπορεί να μην μπορέσουν ποτέ όσοι έχασαν τα ζώα τους να ξαναφέρουν ζώα και να φτιάξουν την εκμετάλλευση τους . Γιατί θα μετράει τρεις μήνες από το τελευταίο κρούσμα . Έτσι πρέπει να ξανασκεφτεί το υπουργείο το θέμα του στοχευμένου εμβολιασμού γιατί δεν μπορώ να δω πως θα ξαναμπούν στο επάγγελμα όσοι κτηνοτρόφοι έχασαν τα ζώα τους.

Θεωρώ ότι πρέπει κάποιος σύμφωνα με τα δεδομένα να αλλάζει γνώμη αν απαιτείται. Διαβάζοντας την απόφαση θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα επιβληθεί ο εμβολιασμός . Υπουργέ μήπως να το ξαναδείτε άμεσα;».

