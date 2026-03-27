Νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Παράγουμε στην Ελλάδα»

Το Επιμελητήριο Τρικάλων στο πλαίσιο της έγκυρης πληροφόρησης των επιχειρήσεων μελών του, ενημερώνει για την προκήρυξη της Δράσης «Παράγουμε στην Ελλάδα» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021-2027).

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας σε τομείς με υψηλό εξωτερικό προσανατολισμό μέσω της ενδυνάμωσης επιλεγμένων παραγωγικών κλάδων.

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 50 εκατ. € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από Εθνική Συμμετοχή και για λόγους συμπληρωματικότητας με χρήση της Κοινής Στήριξης για παρεμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο ενισχύσεων του ΕΚΤ+.



Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 100.000€ έως 400.000€. Επισημαίνεται ότι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο ενίσχυσης το ποσό των 200.000€.

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών

Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Παραγωγικός και Μηχανολογικός εξοπλισμός, Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας, Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας).

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών (Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού, Πιστοποιήσεις, Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding, Συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου κ.ά.).

Λογισμικό (Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία, Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού).

Προβολή, Προώθηση & Δικτύωση (Συμμετοχή σε Επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης στο εξωτερικό, Λοιπά έξοδα προβολής – προώθησης και δικτύωσης).

Δαπάνες Προσωπικού (Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού).

Έμμεσες Δαπάνες.

Ποσοστά χρηματοδότησης

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνονται από 50% έως 55% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης.

Δικαιούχοι της Δράσης

Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να πληρούν μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της αναλυτικής πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η επένδυση να αφορά αποκλειστικά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

Να έχουν μία (1) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του αιτούμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού εξασφαλίζεται με ίδια κεφάλαια.

Η περίοδος Ηλεκτρονικής Υποβολής είναι από την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 έως την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026 στο ΟΠΣΚΕ.

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα εφαρμοστεί η συγκριτική αξιολόγηση.

Η αναλυτική Πρόσκληση του προγράμματος «Παράγουμε στην Ελλάδα» έχει αναρτηθεί στο portal του Επιμελητηρίου Τρικάλων https://trikala-chamber.gr/