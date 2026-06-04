Νέο ερωτηματολόγιο: Πώς αξιολογούν οι τρικαλινοί τη νέα διάβαση στο δημοτικό πάρκινγκ «Παπαστάθη»;

Ερωτηματολογίων συνέχεια από την e-trikala και τον Δήμο Τρικακίων για την οδική ασφάλεια. Οι απόψεις των πολιτών για τη νέα διάβαση στην οδό Β. Τσιτσάνη, μπροστά από το δημοτικό πάρκινγκ Παπαστάθη, είναι σημαντικές για το ευρωπαϊκό έργο ELABORATOR, που υλοποιείται από την e-trikala ΑΕ. Οι καινοτόμες παρεμβάσεις του έργου προωθούν μια πιο ασφαλή, προσβάσιμη και βιώσιμη αστική κινητικότητα για όλους τους πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένη την ασφάλεια των πεζών ως βασική προτεραιότητα η e-Trikala ζητά από τους πολίτες αξιολόγηση της συγκεκριμένης διάβασης, της «έξυπνης» διάβασης στην οδό Β. Τσιτσάνη. Στόχος της εγκατάστασης, εξάλλου, είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η βελτίωση της εμπειρίας μετακίνησης των πεζών. Η γνώμη των πολιτών είναι πολύτιμη για να αξιολογηθεί η παρέμβαση και η αποτελεσματικότητας, προκειμένου να σχεδιαστούν ακόμη καλύτερες λύσεις για τα Τρίκαλα.

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και εστιάζει στη χρήση της διάβασης, είτε ως προς την ευκολία κίνησης είτε ως προς άλλα χαρακτηριστικά της. Μπορεί κάθε πολίτης να το συμπληρώσει πολύ εύκολα και γρήγορα, σκανάροντας το QR ή ακολουθώντας τον σύνδεσμο

https://forms.gle/uoZwXssVTELW4EseA

Από το γραφείο Τύπου