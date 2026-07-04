Νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης ο Γεώργιος Καπέλος

Στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Ιουνίου στις 14.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρουσία του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Μαράβα, με θέμα την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής, ο απερχόμενος Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Μπαλατσούκας ανακοίνωσε την πρόταση του Δημάρχου κ. Μαράβα που εισηγήθηκε για Πρόεδρο του Δ.Σ. τον κ. Γεώργιο Καπέλο ο οποίος ψηφίστηκε ομόφωνα από τους παρόντες δημοτικούς Συμβούλους Συμπολίτευσης και Αντιπολίτευσης.

Ενώ από μέρος της Αντιπολίτευσης με πρόταση του Επικεφαλής της Αντιπολίτευσης κ. Θεοδώρου Χήρα ως υποψήφιος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. προτείνεται ο κ. Γεώργιος Αναγνώστου και σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου ως υποψήφιος Γραμματέας του Δ.Σ. προτείνεται η κ. Μαρίνα Πανάγου, οι οποίοι ψηφίστηκαν ομόφωνα, ολοκληρώνοντας έτσι την εκλογή του προεδρείου του Δ.Σ. Πύλης.

Στην συνέχεια ο απερχόμενος Πρόεδρος κ. Μπαλατσούκας ευχαρίστησε το Σώμα για την συνεργασία της θητείας του, δίνοντας την θέση του στον κ. Καπέλο ο οποίος απευθυνόμενος στον Δήμαρχο και στον κ. Χήρα και στους συναδέλφους του και στον κ. Διευθυντή τον Οικονομικών Υπηρεσιών, κατά αρχάς ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο που έκανε προς το Σώμα να με προτείνει για Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους δημοτικούς Συμβούλους για την τιμή μου κάνανε και να με ψηφίσουμε, επίσης θέλω να συγχαρώ του νέους Αντιδημάρχους και να ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο τους εγώ σαν Πρόεδρος σαν Πρόεδρος θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ στο έργο μου με τον καλλίτερο τρόπο.

Ο Δήμαρχος σύντομη ομιλία του ευχήθηκε καλή θητεία στον Πρόεδρο και του Προεδρείο για το δύσκολο έργο που αναλαμβάνει καθώς και στους νέους Αντιδημάρχους.

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και ο Χήρας ευχόμενος καλή θητεία στον νέο Πρόεδρο.

Ακολούθησε η εκλογή της Δημοτικής Επιτροπής παίρνοντας τέλος η διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης.