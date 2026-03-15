Νέος πρόεδρος στον ΕΟΠΠΕΠ ο Τρικαλινός Ευάγγελος Καραμίντζιος

Αλλαγή σκυτάλης στη προεδρία του EOΠΠΕΠ, καθώς με απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται νέος προσωρινός Πρόεδρος του Οργανισμού.

Συγκεκριμένα, μετά την παραίτηση του κ. Σπυρίδωνος Χρυσανθόπουλου, τη θέση του Προέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει ο Τρικαλινός Μαθηματικός Ευάγγελος Καραμίντζιος.

Ο κ. Καραμίντζιος ορίζεται προσωρινά, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5062/2023 για το νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα.

Ο Βαγγέλης Καραµίντζιος έχει διατελέσει στο παρελθόν πρόεδρος του ΕΟΑΝ (Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης).