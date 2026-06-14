Νέοι αγρότες: Η γραφειοκρατία παραμένει ο μεγαλύτερος αντίπαλος – Ένας στους δύο θεωρεί ανεπαρκή τα εργαλεία στήριξης της ΚΑΠ

Η ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την ελληνική γεωργία. Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου CAP4Youth από την GPO για λογαριασμό της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, σε δείγμα 262 αγροτών έως 45 ετών, αναδεικνύουν τα βασικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νέοι στον πρωτογενή τομέα.

Η πλειονότητα των συμμετεχόντων διαθέτει πολυετή εμπειρία, καθώς σχεδόν τα δύο τρίτα δραστηριοποιούνται στη γεωργία για περισσότερα από δέκα χρόνια, ενώ οι νεοεισερχόμενοι αποτελούν μικρό ποσοστό. Παράλληλα, η συνέχιση των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων παραμένει ο βασικός δρόμος εισόδου στο επάγγελμα, με την οικογενειακή παράδοση να λειτουργεί ως κύριο κίνητρο για περισσότερους από τους μισούς ερωτηθέντες.

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι πολλές εκμεταλλεύσεις έχουν περιορισμένο οικονομικό μέγεθος, γεγονός που καθιστά δύσκολη την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και επενδυτικά κεφάλαια. Ως σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται η γραφειοκρατία, η δυσκολία χρηματοδότησης, οι ελλείψεις σε υποδομές και η περιορισμένη συμβουλευτική υποστήριξη.

Αν και αρκετοί παραγωγοί έχουν επωφεληθεί από μέτρα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), οι νεοεισερχόμενοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση στα διαθέσιμα εργαλεία στήριξης. Επιπλέον, περισσότεροι από τους μισούς θεωρούν ότι τα υφιστάμενα μέτρα δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις πραγματικές ανάγκες τους.

Τέλος, η έρευνα καταγράφει ευρύτερη υιοθέτηση πράσινων πρακτικών σε σχέση με τις ψηφιακές τεχνολογίες, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για ενίσχυση της κατάρτισης και της τεχνολογικής υποστήριξης. Συνολικά, οι νέοι αγρότες ζητούν όχι μόνο οικονομική ενίσχυση, αλλά και ένα πιο απλό, λειτουργικό και αποτελεσματικό πλαίσιο που θα τους επιτρέψει να επενδύσουν και να αναπτύξουν βιώσιμα τις εκμεταλλεύσεις τους.

trikalaenimerosi.gr (*Με πληροφορίες από ypaithros.gr και τη Βικτώρια Αποστολοπούλου)