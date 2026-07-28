Τοπικά

Νέες παρεμβάσεις του Δήμου Τρικκαίων σε πόλη και χωριά

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις του Δήμου Τρικκαίων για αποκατάσταση και συντήρηση υποδομών και έργων σε διάφορα σημεία. Στα Τρίκαλα και σε χωριά η αντιδημαρχία Εργων Αυτεπιστασίας και Συντήρησης Υποδομών προχώρησε σε

– αποκατάσταση αρδευτικού δικτύου στο Γοργογύρι
– αντικατάσταση πλακών βατότητας στη Λεπτοκαρυά
– συντήρηση οδοστρώματος πέριξ της πλατείας Μακαρίου (Δεσποτικό)
– συνέχιση καθαρισμού δημόσιων χώρων από συνθήματα

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Τσιούτσιας επεσήμανε ότι οι εργασίες στοχεύουν στο να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών, με λύσεις σε θέματα που χρήζουν άμεσης παρέμβασης.

Από το γραφείο Τύπου

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