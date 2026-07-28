Νέες παρεμβάσεις του Δήμου Τρικκαίων σε πόλη και χωριά

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις του Δήμου Τρικκαίων για αποκατάσταση και συντήρηση υποδομών και έργων σε διάφορα σημεία. Στα Τρίκαλα και σε χωριά η αντιδημαρχία Εργων Αυτεπιστασίας και Συντήρησης Υποδομών προχώρησε σε
– αποκατάσταση αρδευτικού δικτύου στο Γοργογύρι
– αντικατάσταση πλακών βατότητας στη Λεπτοκαρυά
– συντήρηση οδοστρώματος πέριξ της πλατείας Μακαρίου (Δεσποτικό)
– συνέχιση καθαρισμού δημόσιων χώρων από συνθήματα
Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Τσιούτσιας επεσήμανε ότι οι εργασίες στοχεύουν στο να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών, με λύσεις σε θέματα που χρήζουν άμεσης παρέμβασης.
Από το γραφείο Τύπου