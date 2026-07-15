Νέες παρεμβάσεις σε Ληθαίο και Μετεώρων από τις αρμόδιες αντιδημαρχίες του Δήμου Τρικκαίων

Δύο αντιδημαρχίες συνεργάζονται για την καθαριότητα και τον ευπρεπισμό της πόλης, σε συνδυασμό με τις δράσεις για το πράσινο μας πληροφορεί το σχετικό δελτίο Τύπου του Δήμου. Οι αντιδημαρχίες Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης και Ανταποδοτικών Υπηρεσιών συντονίζονται για ταχύτερες παρεμβάσεις, ειδικά σε περιοχές και σημεία που χρήζουν ουσιαστικότερης παρέμβασης.Για παράδειγμα, την Τέταρτη 15 Ιουλίου 2026 έγιναν δύο μεγάλες παρεμβάσεις

– στον Ληθαίο ποταμό στο ύψος του 2ου Δημοτικού Σχολείου

– στην οδό Μετεώρων πριν την είσοδο στον Πυργετό

Στον μεν Ληθαίο ποταμό, πρώτα η αρπάγη της Δ/νσης Ανταποδοτικών Υπηρεσιών καθάρισε την κοίτη του ποταμού και συνέχισε με την απομάκρυνση των φερτών υλικών και ακολούθως το προσωπικό της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης προέβη σε καθαρισμό στις όχθες.

Στη δε οδό Μετεώρων, υπήρξε επίσης συνεργασία, με χρήση της αρπάγης και καθαρισμό των χόρτων επί της οδού.

Οι δύο αρμόδιοι αντιδήμαρχοι Ακης Αναστασίου και Χρήστος Ζαραμπούκας τόνισαν τη σημασία αυτής τη συνεργασίας για την ταχύτερη απόδοση πιο καθαρής πόλης στους δημότες, με έμφαση και στο πράσινο και στο περιβάλλον.

Οι εργασίες συνεχίζονται καθημερινώς και σταδιακά με βάση τον προγραμματισμό και σε άλλα σημεία της πόλης.