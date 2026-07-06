Νέες, ξεχωριστές δράσεις στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης (φωτο)

Συνεχίζονται οι δραστηριότητες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τρικάλων στο πλαίσιο της Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Το προσωπικό έχει οργανώσει δράσεις με έμπνευση, δημιουργικότητα και κατανόηση για την διαφορετικότητα, σε ένα διαφορετικό καλοκαίρι.

Μία από τις δράσεις είχε τίτλο «Δεν είναι ίδια όλα τα βιβλία! (Παράξενα βιβλία)» και υλοποιήθηκε από την κ. Ευτέρπη Παπαγεωργίου – Ψυχολόγο, Παιγνιοθεραπεύτρια και Σύμβουλο Γονέων, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Τι είναι ένα βιβλίο;

Ποιος το φτιάχνει; Και από τι;

Είναι όλα τα βιβλία ίδια;

Αυτές τις ερωτήσεις απάντησαν με δημιουργικό τρόπο τα παιδιά στο πλαίσιο της «Καλοκαιρινής Εκστρατείας Φιλαναγνωσίας», αναλαμβάνοντας τα ίδια ρόλο συγγραφέα, εικονογράφου αλλά και αναγνώστη βιβλίου braille μεταξύ άλλων.

Μια ακόμη δράση είχε τίτλο «Βιβλία που μας πάνε παντού»

Τα βιβλία έγιναν όχημα για να ταξιδέψουν τα παιδιά σε κόσμους που δε φανταζόμαστε ότι υπάρχουν. Μέσα από τεχνικές θεάτρου και φιλαναγνωσίας, τα παιδιά έχτισαν γέφυρες και έγ8ναν ήρωες των πιο περίεργων ιστοριών. Οι μυθιστορηματικοί κόσμοι για λίγο μπλέχτηκαν, αφού οι τίτλοι των βιβλίων ενώθηκαν, “αλλά μας οδήγησαν να δημιουργήσουμε νέες ιστορίες, αξιοποιώντας τη φαντασία και το ταμπεραμέντο μας.

Αφού περιπλανηθήκαμε για λίγο σε αυτές τις νέες ιστορίες και τις δραματοποιήσαμε, καταλήξαμε ότι τα πιο όμορφα και περίεργα ταξίδια τα κάνει ο νους παρέα με ένα βιβλίο”, αναφέρει η Ελένη Ποζιού, Φιλόλογος – Θεατροπαιδαγωγός, που υλοποίησε τη δράση.

Ενδιάμεσα πραγματοποιήθηκε και η δράση « Αν η βιβλιοθήκη ήταν χαοτική… Μικροί βιβλιοθηκονόμοι σε δράση!», από την Τζένη Ρώσσιου Βιβλιοθηκονόμο – Παιδαγωγό.

Οι επόμενες δράσεις είναι:



Τρίτη 7 Ιουλίου 18:00 – 20:00

«Το βιβλίο-γνώση»

Το βιβλίο ως φορέας γνώσης. Λεξικό, εγκυκλοπαίδεια, εικονογραφημένο με πληροφορίες. Το βιβλίο που με μαθαίνει να διαβάζω, να αναγνωρίζω, να μεγαλώνω. Βιβλία σε διαφορετικές “γλώσσες”, βιβλία επιστημονικά, με πλανήτες, δεινόσαυρους, πειράματα. Βιβλία ταξιδιάρικα με χάρτες και καρτ ποστάλ απ’ όλο τον κόσμο. Βιβλία που “διαβάζονται” …αλλιώς (Braille).

Για παιδιά 6+. Με την Αγγελική Κοντογιάννη, Βοηθό Εργοθεραπείας

Τετάρτη 8 Ιουλίου 18:00 – 20:00

«Ο ήρωάς μου, εγώ»

Ο αγαπημένος μου ήρωας από βιβλίο. Τον ζωγραφίζω, του βάζω λόγια και μετά μεταμορφώνομαι εγώ σε αυτόν! Τι μπορεί να συμβεί όταν ο δικός μου αγαπημένος ήρωας, συναντηθεί με κάποιον άλλον αγαπημένο ήρωα κάποιου άλλου; Με τεχνικές θεατρικού παιχνιδιού (ίσως και απλά υλικά) φέρνουμε ήρωες από διαφορετικές ιστορίες, στην ίδια! Τι θα συζητούσαν ο Μπάτμαν με την Κοκκινοσκουφίτσα; Ο Πινόκιο με τη Χιονάτη; Ο Μικρός Πρίγκιπας με τον Πίτερ Παν;

Για παιδιά 7+. Με την Ίριδα Μπουρνάζου, Εικαστικό ΠΕ

Πέμπτη 9 Ιουλίου 10:00 -12:00

«Τα σπίτια των βιβλίων»

Ποια είναι τα σπίτια των βιβλίων; Τι χρώμα έχουν; Τι μυρωδιά έχουν; Ποιοι μένουν στα σπίτια των βιβλίων; Tι ήχοι υπάρχουν στα σπίτια των βιβλίων; Εκδοτικοί οίκοι, τυπογραφεία, βιβλιοπωλεία, βιβλιοθήκες. Ένα βιβλίο μπορεί να κατοικεί στο σπίτι μου ή σε κάποιο άλλο σπίτι στη γειτονιά. Έχουμε σκεφτεί ποτέ ότι, χωρίς ένα από αυτά τα “σπίτια”, βιβλία δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν; Και, πόσο μένουν τα βιβλία σε κάθε σπίτι; Εξερευνούμε το χώρο όπου οικοδεσπότες είναι τα βιβλία κι εμείς φιλοξενούμενοι! Πώς θα ήταν η ιδανική βιβλιοθήκη και το ιδανικό βιβλιοπωλείο;

Για παιδιά 7+. Με τη Δέσποινα Ράμπια, Εικαστικό – Εκπαιδευτικό

Τρίτη 14 Ιουλίου 18:00 – 20:00

« Το βιβλίο που είμαι»

Το εργαστήριο βοηθάει τα παιδιά να γνωριστούν και να εκφραστούν μέσα από την ιδέα της αυτοβιογραφίας. Ξεκινάμε με το παιχνίδι «κινέζικο πορτρέτο» («αν ήμουν βιβλίο θα ήμουν…») και με αφορμή εικονογραφημένα βιβλία συζητάμε για το πώς οι συγγραφείς αντλούν έμπνευση από τη ζωή και τα διαβάσματά τους. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η έννοια της αυτοβιογραφίας και κάθε παιδί δημιουργεί το δικό του μικρό βιβλιαράκι (από φύλλο Α4), όπου γράφει μια χαρούμενη ανάμνηση, μια αξέχαστη περιπέτεια, έναν σημαντικό άνθρωπο της ζωής του και ένα μεγάλο του όνειρο.

Για παιδιά 7+. Με την Αγγελική Κοντογιάννη, Βοηθό Εργοθεραπείας

Τετάρτη 15 Ιουλίου 18:00 – 20:00

«Παραμύθι να σου πω; Παραμύθι είμαι εγώ! – Ιστορίες από το χαρτί στο στόμα»

Τι είναι παραμύθι; Πώς ήρθαν τα παραμύθια στον κόσμο; Γιατί οι άνθρωποι λένε και ακούνε ιστορίες; Μπορούμε όλοι να γίνουμε παραμυθάδες; Με σημείο εκκίνησης παραμύθια και ιστορίες, κάνουμε μια βουτιά στην πιο παλιά τέχνη του κόσμου, την αφήγηση. Γιατί, όταν οι άνθρωποι άρχισαν να μιλούν, άρχισαν και να λένε τις δικές τους ιστορίες. Έτσι έμαθαν να μοιράζονται, να επικοινωνούν, να συγκινούν και να συγκινούνται.

Για παιδιά 5+. Με την Ειρήνη Μαναβάκη, Εκπαιδευτικό

Πέμπτη 16 Ιουλίου 10:00 – 12:00

«Το βιβλίο θησαυρός»

Στο χώρο της βιβλιοθήκης στήνεται μια έκθεση με τα έργα των παιδιών που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής εκστρατείας. Ένα Κυνήγι Θησαυρού μας προσκαλεί να τα ανακαλύψουμε. Ποια βιβλία έγιναν άραγε η αφορμή να δημιουργηθούν αυτά τα έργα; Ταιριάζουμε βιβλία στα έργα. Με κουίζ, παιχνίδια και δοκιμασίες, θυμόμαστε τις θεματικές των συναντήσεων, ανακατεύουμε λέξεις και κρατάμε τις δικές μας αγαπημένες στιγμές. Τέλος, κατασκευάζουμε έναν αναμνηστικό σελιδοδείκτη, εμπνευσμένο από το λογότυπο της εκστρατείας, για ακόμα περισσότερες καλοκαιρινές ιστορίες

Για παιδιά 5+. Με την Ίριδα Μπουρνάζου, Εικαστικό ΠΕ

Από το γραφείο Τύπου