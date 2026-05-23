Νέες προσλήψεις γιατρών στο ΕΣΥ – Από τη Δευτέρα οι αιτήσεις για 4 θέσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

Σημαντική ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας φέρνει η νέα προκήρυξη για την κάλυψη 1.131 θέσεων ιατρικού προσωπικού, με τις αιτήσεις να ανοίγουν τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 στις 12:00 το μεσημέρι.

Η προκήρυξη, η οποία είχε προαναγγελθεί από τον υπουργό Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη, αφορά θέσεις σε νοσοκομεία, μονάδες ψυχικής υγείας και δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας.

Οι διαθέσιμες θέσεις κατανέμονται σε 1.026 θέσεις στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, 63 θέσεις στο Περιφερειακό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΠΕΔΥΨΥ) και 42 θέσεις σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε νησιωτικές περιοχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα επιμισθίου του ιδρύματος «Stelios Philanthropic Foundation».

Οι προσλήψεις αφορούν τις βαθμίδες Διευθυντή, Επιμελητή Α’ και Επιμελητή Β’, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ιατρικών ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων Αναισθησιολογία, Παθολογία, Καρδιολογία, Χειρουργική, Παιδιατρική, Ορθοπαιδική, Ακτινολογία και Πνευμονολογία.

Έμφαση σε κρίσιμες μονάδες και ειδικότητες

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ενίσχυση νευραλγικών τμημάτων του συστήματος υγείας, όπως τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), αλλά και οι μονάδες ογκολογίας, αιματολογίας και παιδιατρικής φροντίδας.

Σε αρκετές από τις προκηρυσσόμενες θέσεις προβλέπονται ειδικά προσόντα και εξειδικευμένη εμπειρία, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε νοσοκομείου ή υγειονομικής δομής.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας esydoctors.moh.gov.gr. Στην προκήρυξη οι υπό πλήρωση θέσεις αναφέρονται ανά βαθμό και ειδικότητα.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινάει τη Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι και λήγει τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων προβλέπονται 4 συνολικά θέσεις.

