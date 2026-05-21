Νέες επαφές Σακκά σε χωριά του Δήμου Τρικκαίων

Τα χωριά Μεγαλοχώρι, Κάτω Ελάτη και Μεγάλα Καλύβια επισκέφθηκε τις προηγούμενες ημέρες ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς. Με την ευκαιρία θρησκευτικών πανηγύρεων και εκδηλώσεων, οι κ. Σακκάς επισκέφθηκε, την Τρίτη 19 Μαΐου 2026 το Μεγαλοχώρι, με την ευκαιρία της εορτής της Ανακομιδής Λειψάνων του Αγίου Νικολάου, από τα Μύρα της Λυκίας, στο Μπάρι της Ιταλίας.

Παραβρέθηκε στον Εσπερινό και στη συνέχεια στις παραδοσιακές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν. Τον Δήμο Τρικκαίων εκπροσώπησαν επίσης, οι αντιδήμαρχοι Ζωή Παπαναστασίου και Τάκης Παζαΐτης, ο δημοτικός σύμβουλος Αποστόλης Παππάς και ο πρόεδρος του συμβουλίου της ΔΚ Μεγαλοχωρίου Βαγγέλης Τζέλης.

Στην Κάτω Ελάτη και τα Μεγάλα Καλύβια, ο κ. Σακκάς παραβρέθηκε (την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026) με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης – στη μεν Κ. Ελάτη με την αντιδήμαρχο Ελένη Πούλιου και τον δημοτικό σύμβουλο Κώστα Αργυρίου, στα δε Μ. Καλύβια με την αντιδήμαρχο Ζωή Παπαναστασίου, τον εντεταλμένο σύμβουλο Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλη Κρανιά, τον δημοτικό σύμβουλο Αποστόλη Παππά, τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, Παναγιώτη Λαγάρα και Αχιλλέα Παζαγόρα αντιστοίχως.

Στα χωριά ο Δήμαρχος Τρικκαίων συνομίλησε με τους πολίτες και τα μέλη των συμβουλίων, αντάλλαξε απόψεις και ευχήθηκε με την ευκαιρία των εορτών.

