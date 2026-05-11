Νέα συνεργασία Δημάρχων Τρικκαίων και Κουρίου – Επί τάπητος η ανέγερση μνημείου για τον “Αττίλα”

Ακόμη μία συνεργασία υλοποιείται ανάμεσα στους αδελφοποιημένους Δήμους Τρικκαίων και Κουρίου. Αυτή τη φορά, για μνημείο που αφορά στα τραγικά γεγονότα της τουρκικής εισβολής του 1974.

Το πρωί της Δευτέρας 11 Μαΐου 2026 ο Παντελής Γεωργίου, Δήμαρχος Κουρίου και ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς συναντήθηκαν στο Δημαρχείο Tρικκαίων, για πρόταση σχετική με ανέγερση μνημείου.

Η πρόταση κατατέθηκε από ιδιώτες και συζητήθηκε για να υλοποιηθεί στην πλατεία Υψωνα (με τον οποίο αρχικώς αδελφοποιήθηκε ο Δήμος Τρικκαίων, πριν τη διεύρυνση του κυπριακού Δήμου). Η πλατεία ονοματοδοτήθηκε επισήμως στις 14 Δεκεμβρίου 2025, σφραγίζοντας δεσμούς που έχουν αναπτυχθεί σε μέγιστο βαθμό τα τελευταία 8 χρόνια, από την ημέρα της υπογραφής της επίσημης πράξης.

Στη συζήτηση, για τα τεχνικά ζητήματα και για όλα, όσα απαιτούνται σχετικώς, παρέστησαν οι αντιδήμαρχοι Τρικκαίων Σοφία Αλεστά και Μιχάλης Λάππας καθώς και η εντεταλμένη σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Εφη Λεβέντη.

Από την πλευρά των ιδιωτών παραβρέθηκαν οι κ. Νίκος Κεχαγιάς, Γιάννης Μούκας, Σωτήρης Καρατάσιος και Σωτήρης Γκιάτας.

