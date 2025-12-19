Νέα πεζοδρόμια κατασκευάζει ο Δήμος Τρικκαίων στον οικισμό Ρομά Κηπακίου

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα ένα έργο σημαντικό για τους Ρομά των Τρικάλων στο Κηπάκι, υπέγραψε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς. Πρόκειται για τη σύμβαση για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΚΗΠΑΚΙ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ – Β’ ΦΑΣΗ» που ο κ. Σακκάς υπέγραψε με τον εργολάβο που θα το υλοποιήσει, τον κ. Ευάγγελο Τεντολούρη.

Το έργο στοχεύει στο να εξασφαλιστεί η ασφαλής κυκλοφορία των πεζών, βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης στον οικισμό των Ρομά.

Η μελέτη περιλαμβάνει αποξηλώσεις κατεστραμμένων τμημάτων πεζοδρομίων, τομή ασφάλτους (όπου χρειαστεί), κατασκευή ρείθρων και επίστρωση πεζοδρομίων, καθαιρέσεις των υφιστάμενων περιφράξεων και αποξήλωσή τους, καθώς και αναπροσαρμογή της στάθμης των υφιστάμενων φρεατίων με το νέο πεζοδρόμιο (όπου απαιτηθεί).

Ο προϋπολογισμός ανερχόταν σε 150.000€ με χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παρέστησαν επίσης, η διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων κ. Θεοδώρα Σαργιώτη και οι κ. Παρασκευάς Φουντούνας και Διονύσης Πάσσιος (διαμεσολαβητές του παραρτήματος Ρομά στο Κηπάκι, του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων).

Από το γραφείο Τύπου