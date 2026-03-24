Νέα πεζοδρόμια για τους Ρομά στο Κηπάκι

Εργα για νέα πεζοδρόμια στον οικισμό Ρομά στο Κηπάκι, επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς. το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου 2026 κ. Σακκάς μετέβη στον οικισμό και διαπίστωσε την πορεία των εργασιών, την οποία παρουσίασε ο εργολάβος κ. Βαγγ. Τεντολούρης, που ανέλαβε το έργο.

Πρόκειται για «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΚΗΠΑΚΙ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ – Β’ ΦΑΣΗ» με προϋπολογισμό 150.000€ και χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το έργο περιλαμβάνει αποξηλώσεις κατεστραμμένων τμημάτων πεζοδρομίων, τομή σε ασφάλτους, κατασκευή ρείθρων και επίστρωση πεζοδρομίων, καθαιρέσεις των υφιστάμενων περιφράξεων και αποξήλωσή τους, καθώς και αναπροσαρμογή της στάθμης των υφιστάμενων φρεατίων με το νέο πεζοδρόμιο (όπου απαιτηθεί). Παρέστησαν επίσης οι κ. Παρασκευάς Φουντούνας και Διονύσης Πάσσιος (διαμεσολαβητές του παραρτήματος Ρομά στο Κηπάκι, του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων).

