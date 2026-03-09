Νέα οχήματα για το “Βοήθεια στο Σπίτι” του Δήμου Πύλης

Ποιοτική ανανέωση στο στόλο των οχημάτων του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” αποτελεί η απόκτηση δύο νέων αυτοκινήτων, που παρέλαβε σήμερα το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Πύλης.

Η παραλαβή έγινε από το Δήμαρχο Πύλης κο Κωνσταντίνο Μαράβα και την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Αλληλεγγύης κα Χαρά Καλιώρα την Παρασκευή 6 Μαρτίου.

Ο Δήμαρχος Πύλης Κωνσταντίνος Μαράβας δήλωσε… “Η ενίσχυση της δομής “Βοήθεια στο Σπίτι”αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για το Δήμο Πύλης. Με την παραλαβή των δύο νέων οχημάτων διευκολύνουμε το σημαντικό έργο των εργαζομένων της δομής, ώστε να μπορούν να φτάνουν πιο εύκολα και γρήγορα σε κάθε γωνιά του Δήμου μας, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη”.

Από την πλευρά της, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Αλληλεγγύης κα Χαρά Καλιώρα αναφέρθηκε στον σκοπό και στο ιδιαίτερα σημαντικό έργο που επιτελεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», το οποίο παρέχει πολύτιμες υπηρεσίες σε ολόκληρη την έκταση του Δήμου. Παράλληλα, υπογράμμισε τις ιδιαιτερότητες του δύσκολου μορφολογικού αναγλύφου της περιοχής, επισημαίνοντας τη σημασία της ενίσχυσης του προγράμματος με νέα οχήματα, τα οποία συμβάλλουν καθοριστικά στην ασφαλή και άμεση μετακίνηση του προσωπικού. Τέλος, τόνισε τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για τη συνέχιση και την περαιτέρω εντατικοποίηση των προσπαθειών σε ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του συγκεκριμένου τομέα.