Νέα ενίσχυση των δεσμών Τρικάλων – Θεσσαλονίκης, με επιτυχημένη μουσική εκδήλωση στη Ν. Ελβετία

Από τα Τρίκαλα στη Θεσσαλονίκη με τρικαλινούς, για τους τρικαλινούς θεσσαλονικείς!

Κάπως έτσι διαμορφώθηκε το πρόγραμμα και το σύνολο της όμορφης εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Σύλλογος Τρικαλινών Θεσσαλονίκης «Ασκληπιός», το απόγευμα της Παρασκευής 26 Ιουνίου 2026, στο «θεατράκι» του άλσους της Νέας Ελβετίας. Τίτλος του, «Σ’ αναζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα», τίτλος τραγουδιού που ερμήνευσε ο Δημήτρης Μητροπάνος, ενώ συνολικότερα η εκδήλωση είχε ως στόχο το να τιμηθούν οι μεγάλοι τρικαλινοί δημιουργοί του λαϊκού τραγουδιού: Βασίλης Τσιτσάνης, Απόστολος Καλδάρας, Κώστας Βίρβος, Χρήστος Κολοκοτρώνης, Γιώργος Σαμολαδάς.

Όπως το τόνισε στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Κώστας Β. Οικονόμου, «τιμούμε τις μνήμες των συνθετών, των στιχουργών, των μουσικών της πατρίδας μας, των Τρικάλων. Ενας φόρος τιμής σε εκείνους που με τις μελωδίες τους συντρόφευσαν, συντροφεύουν και θα συντροφεύουν πολλές στιγμές τη ζωής μας».

Ο δε Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς, που παρέστη στην εκδήλωση, ευχαρίστησε για την πρόσκληση, τονίζοντας ότι, η εκδήλωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά και τη βράβευση του Μουσείου Τσιτσάνη από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Μουσείων, ενώ η στήριξη του Δήμου Τρικκαίων έγινε στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του μουσείου. Επεσήμανε, δε, ότι το έργο που παρήχθη από ανθρώπους της πόλης του πολιτισμού, των Τρικάλων, διαχέεται και με αυτήν την εκδήλωση.

Μάλιστα η συγκεκριμένη εκδήλωση είχε επετειακό χαρακτήρα, καθώς ο Σύλλογος συμπληρώνει 25 χρόνια δημιουργικής και δυναμικής παρουσίας στα πολιτιστικά δρώμενα της Θεσσαλονίκη.

Τα τραγούδια ερμήνευσαν μοναδικά η Κωνσταντίνα Πάλλα και ο Μπάμπης Αντωνίου, με την «Ορχήστρα των Τρικάλων».

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης με τον κ. Οικονόμου να ευχαριστεί τον Υπουργό Κώστα Γκιουλέκα για τη στήριξη. Επίσης, συνδιοργανώθηκε με τον Δήμο Θεσσαλονίκης διά της Ε’ Δημοτικής Κοινότητας και με τον Δήμο Τρικκαίων, τους οποίους ομοίως ευχαρίστησε ο πρόεδρος του συλλόγου.

Παρέστησαν, ο Αρχιμανδρίτης π. Άνθιμος Στάμου, προϊστάμενος του Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου Νέας Ελβετίας Θεσσαλονίκης, ο συντονιστής του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη κ. Γιάννης Παπαγεωργίου, ο Πρόεδρος Ε΄ κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης Μανώλης Σύλλης. Από τον Δήμο Τρικκαίων, εκτός του Δμάρχου, ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Μιχάλης Λάππας και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Μουσείου Τσιτσάνη κ. Στέλιος Καραγιώργος.

Το πλήθος των τρικαλινών και θεσσαλονικέων κατέκλυσε το «θεατράκι» του άλσους, απολαμβάνοντας εξαίρετες συνθέσεις λαϊκών τραγουδιών, με όμορφες εκτελέσεις, έστω κι αν η ξαφνική καταιγίδα συντόμευσε τον χρόνο διεξαγωγής της συναυλίας..

Ο Δήμος Τρικκαίων και ο Σύλλογος Τρικαλινών Θεσσαλονίκης «Ασκληπιός» ευχαριστούν επίσης, το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100, τη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης TV 100 της Δημοτικής Εταιρείας Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και το «Ράδιο Θεσσαλονίκη», για την προώθηση και προβολή της εκδήλωσης.

Από το γραφείο Τύπου