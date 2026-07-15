Νέα διοικητικά συμβούλια σε ΔΕΥΑΤ, e-trikala, Αστική Ανάπτυξη και Δημοτικό Θέατρο του Δήμου Τρικκαίων

Νέα σύνθεση ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων για τις δημοτικές εταιρείες ΔΕΥΑΤ, e-trikala, Αστική Ανάπτυξη Τρικάλων και στο Δημοτικό Θέατρο Τρικάλων. Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση την Τρίτη 14 Ιουλίου 2024 το Σώμα ενέκρινε αλλαγές που πρότεινε ο Δήμαρχος Νίκος Σακκάς και στην προεδρία δύο εκ των τεσσάρων αυτών νομικών προσώπων.

Συγκεκριμένα:

– Πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ παραμένει ο Χρήστος Μπλουγούρας

– Πρόεδρος της e-trikala παραμένει η Βίβιαν Τέγου

– Πρόεδρος στην Αστική Ανάπτυξη Τρικάλων αναλαμβάνει ο Αντώνης Τζερεμές

– Πρόεδρος στο Δημοτικό Θέατρο Τρικάλων αναλαμβάνει η Μαρίνα Καραμέτου.

Μετά και τις εισηγήσεις των παρατάξεων της μείζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης, που υπέδειξαν τους εκπροσώπους τους, η νέα σύνθεση των ΔΣ είναι η ακόλουθη:

ΔΕΥΑΤ

Πρόεδρος Χρήστος Μπλουγούρας

Μέλη συμπολίτευσης: Παναγιώτης Ντιντής (αναπλ. Παντελής Λιούλιος), Ακης Αναστασίου (αναπλ. Δήμητρα Νάτσινα), Βασίλης Κρανιάς (αναπλ. Κώστας Αργυρίου), Σάκης Σκρέκας (αναπλ. Ελένη Πούλιου), Σοφία Αλεστά (αναπλ. Βασίλης Τσιούτσιας).

Μέλη αντιπολίτευσης:

– “Τρίκαλα, τόπος να ζούμε”: Ηλίας Καραγεώργος (αναπλ. Γιάννης Τριγώνης), Θοδωρής Σιακαβάρας (αναπλ. Χαράλαμπος Τριγώνης, δημότες)

– Λαϊκή Συσπείρωση: Γιώργος Καΐκης (αναπλ. Λάμπρος Ντουρλιός)

Εκπρόσωπος ΤΕΕ: Γιώργος Μητσιούλης (αναπλ. Γρηγόρης Κάκιας)

Εκπρόσωπος εργαζομένων: Ορίζεται από τη γενική συνέλευση των εργαζομένων

e-trikala

Πρόεδρος Βίβιαν Τέγου

Μέλη συμπολίτευσης: Μαρίνα Καραμέτου (αναπλ. Βασίλης Τσιούτσιας – δημοτικοί σύμβουλοι), Βασιλένα Μητσιάδη, Δημήτρης Ζαϊράκης (αναπλ. Κώστας Παχής), Νίκος Πούλιος (αναπλ. Νικηφόρος Κλαπανάρας), Αδαμάντιος Μπουρδάκης (αναπλ. Πάρη Ιακωβάκη – δημότες)

Μέλη αντιπολίτευσης:

– “Τρίκαλα, τόπος να ζούμε”: Γιώργος Ηλιάδης (αναπλ. Γιάννης Τριγώνης), Αντώνης Λάππας (αναπλ. Βάσω Γκουγκουστάμου

Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου: Μπέη Τζίνα (αναπλ. Στέφανος Βαΐόπουλος)

Αστική Ανάπτυξη Τρικάλων

Πρόεδρος Αντώνης Τζερεμές

Μέλη συμπολίτευσης: Γιώργος Καταβούτας (αναπλ. Θωμάς Μερτσιώτης – δημοτικοί σύμβουλοι), Χρήστος Γούλας, Δημήτρης Τριανταφύλλου (αναπλ. Βασίλης Στράτος), Μάνθος Παπαχρήστος (αναπλ. Κατερίνα Κουβεντάρα), Στέφανος Βαΐόπουλος (αναπλ. Χαράλαμπος Ρεντζιλάς – δημότες)

Μέλη αντιπολίτευσης:

– “Τρίκαλα, τόπος να ζούμε”: Γιάννης Τριγώνης (αναπλ. Παρασκευή Βότσιου), Κώστας Αγγέλης (αναπλ. Ευαγγελία Καραλή)

– Λαϊκή Συσπείρωση: Χρήστος Κούτσικος (αναπλ. Νίκος Γεραγόρης)

Δημοτικό Θέατρο Τρικάλων

Πρόεδρος Μαρίνα Καραμέτου

Μέλη συμπολίτευσης: Σοφία Αλεστά (αναπλ. Εφη Λεβέντη), Δήμητρα Νάτσινα (αναπλ. Γεωργία Κοτρώνη – δημοτικοί σύμβουλοι), Κωνσταντίνα Γκατζιώνα (Μαρία Κωτούζα), Βάσω Κατσίκη (αναπλ. Ευαγγελία Παλλαντζά).

Μέλη αντιπολίτευσης:

– “Τρίκαλα, τόπος να ζούμε”: Θέμης Νταραράς (αναπλ. Απόστολος Λίτσας – δημότες)

– Λαϊκή Συσπείρωση: Ευαγγελία Γρηγορίου (αναπλ. Εφη Στάμου)