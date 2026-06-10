Νέα απάτη «χτυπά» τις ταξιδιωτικές κρατήσεις – Στο στόχαστρο και οι Θεσσαλοί εκδρομείς

Ανησυχία προκαλεί νέα μορφή ηλεκτρονικής απάτης που στοχεύει ταξιδιώτες και καταλύματα, καθώς επιτήδειοι επιχειρούν να υποκλέψουν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία μέσω ψεύτικων μηνυμάτων που σχετίζονται με κρατήσεις διακοπών. Το φαινόμενο καταγράφεται σε πολλές περιοχές της χώρας και έχει θέσει σε επιφυλακή τον τουριστικό κλάδο.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους κατοίκους της Θεσσαλίας, οι οποίοι ήδη προγραμματίζουν καλοκαιρινές αποδράσεις προς το Πήλιο, τις Σποράδες, την Ήπειρο και άλλους δημοφιλείς προορισμούς. Οι απατεώνες αποστέλλουν μηνύματα που εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις από πλατφόρμες κρατήσεων ή καταλύματα, ζητώντας δήθεν επιβεβαίωση πληρωμής ή επικαιροποίηση στοιχείων μέσω συνδέσμων που οδηγούν σε πλαστές ιστοσελίδες.

Σύμφωνα με τις σχετικές προειδοποιήσεις των αρχών, οι πολίτες δεν θα πρέπει να ακολουθούν συνδέσμους που λαμβάνουν μέσω SMS ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ούτε να καταχωρούν στοιχεία καρτών ή κωδικούς e-banking χωρίς προηγούμενη επιβεβαίωση της γνησιότητας του αποστολέα. Αντίστοιχες καμπάνιες ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing) έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα με δήθεν μηνύματα από δημόσιους φορείς και υπηρεσίες.

Οι επαγγελματίες του τουρισμού στη Θεσσαλία καλούν τους ταξιδιώτες να επικοινωνούν απευθείας με τα καταλύματα ή τις επίσημες πλατφόρμες πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή. Η αυξημένη τουριστική κίνηση των επόμενων εβδομάδων εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει πρόσφορο έδαφος για νέες απόπειρες εξαπάτησης.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι κανένας αξιόπιστος φορέας ή επιχείρηση δεν ζητά μέσω μηνυμάτων την άμεση καταχώριση ευαίσθητων τραπεζικών δεδομένων. Σε περίπτωση ύποπτης επικοινωνίας, οι πολίτες θα πρέπει να διαγράφουν το μήνυμα και να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές.

Τι να προσέχετε:

Μην ανοίγετε ύποπτους συνδέσμους που αφορούν κρατήσεις ή πληρωμές.

Ελέγχετε πάντα τη διεύθυνση της ιστοσελίδας πριν εισάγετε στοιχεία.

Επικοινωνείτε απευθείας με το ξενοδοχείο ή την πλατφόρμα κράτησης.

Μην κοινοποιείτε κωδικούς πρόσβασης ή στοιχεία καρτών μέσω email ή SMS.

Αναφέρετε άμεσα κάθε ύποπτο περιστατικό στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η επαγρύπνηση παραμένει το ισχυρότερο όπλο απέναντι στις ολοένα πιο εξελιγμένες μορφές ηλεκτρονικής απάτης που συνοδεύουν την έναρξη της θερινής τουριστικής περιόδου.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr