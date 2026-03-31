Μουσική εκδήλωση για το Πάσχα, με ύμνους της Μ. Εβδομάδας

Μουσικό και ποιητικό οδοιπορικό στις πιο κατανυκτικές στιγμές της Μ. Εβδομάδας παρουσιάζει το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Τρικκαίων και την Ι.Μ. Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης.

Η εκδήλωση έχει τίτλο «Η ζωή εν τάφω – Σιωπηλός θρήνος – Μυστική ελπίδα». Μέσα από ήχους, λόγο και μελωδίες ακολουθείται μία διαδρομή που ξεκινά από την προσμονή και το προμήνυμα της Ανάστασης, περνά από τον ανθρώπινο πόνο και τον βαθύ θρήνο της Μ. Παρασκευής και καταλήγει στο φως και την ελπίδα της Ανάστασης.

Οι μαθητές/τριες του σχολείου θα παρουσιάσουν τα κάλαντα του Λαζάρου, παραδοσιακά τραγούδια που φέρνουν το μήνυμα της ζωής που νικά τον θάνατο. Στη συνέχεια, μέσα από τα συγκλονιστικά εγκώμια της Μ. Παρασκευής, γίνεται αναφορά στο μυστήριο της θυσίας, στον σιωπηλό θρήνο και τη βαθιά ανθρώπινη συγκίνηση που συνοδεύει την ταφή. Και καθώς η διαδρομή αυτή κορυφώνεται, ο λόγος και η μουσική οδηγούν την εκδήλωση σταδιακά από τη σιωπή και τη θλίψη προς το φως της ελπίδας, εκεί όπου η προσμονή μετατρέπεται σε χαρά και η ζωή αναγεννάται.

Οι υπεύθυνοι/ες εκπαιδευτικοί: Χρυσή Χαρδαλίδου, Μαρία Κοσβύρα, Δήμητρα Κοσβύρα, Νεκτάριος Παπαγεωργίου.

