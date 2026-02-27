“Μονάζυγα” με τον Λάζαρο Μάμαλη στον Ζυγό FM 100 από Δευτέρα 2 Μαρτίου

Στην ενημέρωση δεν υπάρχουν παιχνίδια. Υπάρχουν γεγονότα. Υπάρχουν καθαρές θέσεις. Ένα νέο δημοσιογραφικό ραδιοφωνικό μαγκαζίνο έρχεται να δώσει ρυθμό, άποψη και καθαρό λόγο στη μεσημεριανή ζώνη.

Ο Λάζαρος Μάμαλης έρχεται στον Ζυγό FM 100 με την εκπομπή «Μονάζυγα», ένα δίωρο ενημέρωσης με ρεπορτάζ, σχόλια, παρεμβάσεις και συνεντεύξεις.

Με καθαρή ματιά, με δημοσιογραφική εμπειρία και ουσιαστικό διάλογο, δίνει βήμα σε πρόσωπα, φορείς και πολίτες. Μαζί με τον Λάζαρο Μάμαλη, η Λίτσα Ζαρούλα.

«Μονάζυγα» Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 12:00 – 14:00 Στον Ζυγό FM 100.