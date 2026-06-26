Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Γεωπάρκου Μετεώρων–Πύλης και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας

Την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, στις 7:00 το απόγευμα, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων & Μουσείο Μανιταριών, στην οδό Πίνδου 46, στην Καλαμπάκα, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Αναπτυξιακού Οργανισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας «ΘΕΣΣΑΛΩΜΑ Α.Ε.», ως συντονιστή φορέα του Γεωπάρκου Μετεώρων–Πύλης και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείου Μανιταριών.

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο κοινό όραμα των δύο φορέων για την προστασία, ανάδειξη και προώθηση της περιοχής του Γεωπάρκου Μετεώρων–Πύλης, με έμφαση στη φυσική κληρονομιά, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, τη γεωεκπαίδευση, τον γεωτουρισμό, τις αυθεντικές θεματικές εμπειρίες και την ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας.

Μέσα από το Μνημόνιο Συνεργασίας επιδιώκεται η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, των δικτύων και των μέσων επικοινωνίας των δύο πλευρών, με στόχο αφενός την προβολή του οράματος και των επιδιώξεων του Γεωπάρκου και αφετέρου την ανάδειξη του Μουσείου ωςστρατηγικού «Γεωεταίρου», καθώς αποτελείσημαντικό φορέα φυσικής ιστορίας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, βιωματικών δράσεων στη φύση και γαστρονομικής εμπειρίας στην περιοχή του Γεωπάρκου.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα του Γεωπάρκου Μετεώρων–Πύλης για την ενίσχυση των τοπικών συνεργειών.