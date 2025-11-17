Μνήμη και απόδοση τιμής για την εξέγερση του Πολυτεχνείου στα Τρίκαλα

Μήνυμα μνήμης και απόδοση τιμής κατά την επίσημη εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Τρικκαίων, για την 52η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ανήμερα της επετείου, στις 17 Νοεμβρίου 2025, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Ρήγα Φεραίου. Την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου νέων κ. Αργυρώ βράκα, που τόνισε, μεταξύ άλλων, πως η «ημέρα δεν είναι απλώς μια ιστορική ανάμνηση, αλλά ένα ζωντανό σύμβολο της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της νεανικής αντίστασης». Και επεσήμανε ότι «Το Πολυτεχνείο δεν είναι μια μακρινή ιστορία. Είναι μια υπενθύμιση ότι η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη, ότι πρέπει να τη σεβόμαστε, να τη στηρίζουμε και να τη διεκδικούμε καθημερινά».

Αναφορικά με τη νέα γενιά ανέφερε ότι «Μπορεί να μη ζούμε σε εποχές καταπίεσης, αλλά ζούμε σε μια εποχή που δοκιμάζει τις αξίες, την αλήθεια και τη συμμετοχή.

Η αδιαφορία, η απαξίωση και ο εγωισμός είναι οι σύγχρονοι “εχθροί” της δημοκρατίας». Και κατέληξε: «Ας μην ξεχάσουμε ποτέ πως η Ιστορία γράφεται από εκείνους που τολμούν.

Κι ας προσπαθήσουμε όλοι, ο καθένας από το δικό του τρόπο , να φανούμε άξιοι συνεχιστές των νέων του Πολυτεχνείου».

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τον Δημαρχεύοντα Τρικκαίων Μιχάλη Λάππα, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Τρικκαίων, την αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων κ. Χρήστο Τρικάλη και Αλέξανδρο Καπανιάρη αντιστοίχως, τον γραμματέα της ΝΕ Τρικάλων του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής κ. Γιάννη Τριγώνη, τον γραμματέα της ΝΕ Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Ευάγγελο Κείο, τον εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς Τρικάλων κ. Μπάμπη Μουργελά, το μέλος της Γραμματείας της Περιφερειακής Οργάνωσης Θεσσαλίας του «Κινήματος» Δημοκρατίας κ. Γιώργο Τσιάκαλο, τον πρόεδρο της ΝΕ Τρικάλων του ΤΕΕ κ. Αποστόλη Μπαταβάνη, τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας ΕΒΕ Τρικάλων κ. Χρήστο Σίμο, τον αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων κ. Θανάση Φαλτάκα, την πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων κ. Μαρία Αθανασίου – Γιαγιάκου, τον πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων Τρικάλων κ. Γιάννη Κοκόρα, τον αν. ΓΓ της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων κ. Αριστοτέλη Σιακαβάρα, τον επικεφαλής του ΑΚΕΠ Τρικάλων κ. Βαγγέλης Πέττας, ο οποίος νωρίτερα απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό.

Χαιρετισμό απέστειλαν, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και οι βουλευτές της ΠΕ Τρικάλων Κώστας Σκρέκας, Θανάσης Λιούτας, Κατερίνα παπακώστα (ΝΔ), Μαρίνα Κοντοντόλη (ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία).

Παρέστησαν επίσης, από τον Δήμο Τρικκαίων οι αντιδήμαρχοι Σοφία Αλεστά και Ζωή Παπαναστασίου, οι δημοτικοί σύμβουλοι Ακης Αναστασίου, Λόρεν Κασσοπούλου, Θανάσης Βαβύλης, Αντώνης Λάππας. Επίσης, οι εντεταλμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι Θεσσαλίας, Τεχνικών Εργων Θανάσης Τσιάρας και Διά Βίου Μάθησης Θανάσης Ξάφος, οι πρ. βουλεύτριες Σούλα Μερεντίτη και Παναγιώτα Δριτσέλη και πολίτες.

