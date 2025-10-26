Μια κάτοικος Καλαμπάκας ερευνάται για παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφορά για Καλαμπακιώτισσα σε ρεπορτάζ του τηλεοπτικού Σκάϊ για τα βοσκοτόπια του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με αυτό, μία 45χρονη γυναίκα με καταγωγή από το Ρέθυμνο, που κατοικεί και εργάζεται στην Καλαμπάκα Τρικάλων, φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση ύποπτης λήψης αγροτικών ενισχύσεων. Η γυναίκα μίσθωνε από το 2020 έως το 2025 αγροτεμάχια που ανήκαν σε άνδρα ο οποίος απεβίωσε το 2023, συνεχίζοντας ωστόσο να τα δηλώνει ως δικά της στις αιτήσεις επιδοτήσεων.

Παράλληλα, φέρεται να έχει μισθώσει βοσκότοπο ιδιοκτησίας Ιεράς Μονής στην Αρκαδία, παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτει αγροτική δραστηριότητα στην περιοχή. Για τα έτη 2023 και 2024, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έλαβε περίπου 30.000 ευρώ σε ενισχύσεις.

Η υπόθεση διερευνάται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο εκτεταμένων ελέγχων για τον εντοπισμό εικονικών μισθώσεων και ψευδών δηλώσεων.

