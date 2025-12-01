Μητρώο οχημάτων και μηχανημάτων για έκτακτες ανάγκες καταρτίζει ο Δήμος Τρικκαίων

Τη σημασία της συνεργασίας Δήμου Τρικκαίων και ιδιωτών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, αποτυπώνει η σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος που απευθύνει δημοσίως ο Δήμος.

Με την εμπειρία όλων των προηγούμενων ετών και βάσει των αναγκών, ο Δήμος Τρικκαίων καλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες Οχημάτων και Μηχανημάτων να υποβάλουν σχετική αίτηση.

Το Μητρώο Ιδιοκτητών Οχημάτων – Μηχανημάτων (εταιρειών- φυσικών προσώπων) θα αφορά στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές, τεχνολογικές και άλλες καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Τρικκαίων για το έτος 2026.

Το Μητρώο θα απαρτίζεται από εταιρείες και φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό (μηχανήματα, οχήματα, προσωπικό) και θα επεμβαίνουν στην αντιμετώπιση φυσικών και λοιπών καταστροφών και εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα. Ενδεικτικά θα χρησιμοποιούνται σε σεισμούς, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα, πυρκαγιών και σε εργασίες αποχιονισμού, άρσης καταπτώσεων, αποκατάστασης φθορών του οδοστρώματος, κατασκευής φραγμάτων ανάσχεσης πλημμύρας, αποκατάστασης αναχωμάτων ποταμών, διάνοιξης τάφρων για την αποφυγή πλημμυρών και άρσης φερτών υλικών και κορμών δέντρων στις θέσεις γεφυρών κτλ. στην επικράτεια του Δήμου Τρικκαίων, όταν αυτό απαιτείται, για το χρονικό διάστημα έως 31-12-2026.

Η σχετική διαδικασία ξεκινά από την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025 και η πρόσκληση με τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων, ΕΔΩ

Πληροφορίες δίνονται στον τηλεφωνικό αριθμό 2431351211 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου g.kostoulas@trikalacity.gr

Από το γραφείο Τύπου