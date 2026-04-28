Με 361.000 ευρώ νέος χλοοτάπητας στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων

Νέο, σύγχρονο χλοοτάπητα θα αποκτήσει το ιστορικό Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων «Χρήστος Παπανικολάου – Σοφία Σακοράφα».

Ένα στάδιο, το γήπεδο του οποίου φιλοξενεί τον ΑΟ Τρίκαλα, τη γυναικεία ομάδα ΑΟ Τρίκαλα 2011, τελικούς αγώνων και, κατά καιρούς, έχει φιλοξενήσει μεγάλες συναντήσεις.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς είχε συζητήσει το θέμα με τον αν. Υπουργό Αθλητισμού πριν 9 μήνες (Ιούλιος 2025), αποσπώντας τη σχετική δέσμευση.

Η πρόσκληση που υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων Αθλητισμού δημοσιεύτηκε στις 28 Απριλίου 2026 και αφορά στο έργο «Αντικατάσταση χλοοτάπητα και συστήματος άρδευσης – αποστράγγισης αγωνιστικού χώρου Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων του Δήμου Τρικκαίων» προϋπολογισμού ύψους έως 360.930 €

Η πρόσκληση εντάσσεται στο έργο «Βελτίωση, Αναβάθμιση και Ανάπτυξη Αθλητικών Εγκαταστάσεων και υποδομών στην επικράτεια», που χρηματοδοτείται από το «ΤΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού 2026-2030 (Υποπρόγραμμα Β’ Τομέα Αθλητισμού), Αξονας Προτεραιότητας: 1.12 «Ενίσχυση και αναβάθμιση του Αθλητισμού».

Το επόμενο βήμα είναι η προετοιμασία, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων, του σχετικού φακέλου (μελέτες, προϋπολογισμός κ.τ.ο.), που θα υποβληθεί προς τελική έγκριση και ένταξη στο συγκεκριμένο έργο. Στη συνέχεια θα γίνει η δημοπράτηση του έργου και η κατασκευή του νέου αυτού χλοοτάπητα, βελτιώνοντας στον μέγιστο βαθμό τον αγωνιστικό χώρο.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2025 και μέχρι να υλοποιηθεί το σχετικό αίτημα, ο Δήμος Τρικκαίων είχε φροντίσει να καλύψει με δικές του δαπάνες τον χλοοτάπητα, εφαρμόζοντας καινοτόμα διαδικασία επανασποράς. Κάτι που, όπως αποδείχθηκε, ήταν αρκετό για να είναι ικανοποιητικός ο αγωνιστικός χώρος για την ποδοσφαιρική περίοδο 2025-26.

