Με 20 οινοπαραγωγούς η Θεσσαλία στην Central Wine Fair στο Ζάππειο

Η Central Wine Fair αποτελεί την ετήσια έκθεση των οινοπαραγωγών της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Αττικής. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Αθήνα και συγκεντρώνει κορυφαίους οινοποιούς από τις τρεις οινικές ζώνες που απαρτίζουν την καρδιά της ηπειρωτικής Ελλάδας, με στόχο να προβάλει το έργο τους και να συστήσει τα κρασιά τους τόσο στους επαγγελματίες της αγοράς όσο και στους οινόφιλους.

Η φετινή Central Wine Fair θα είναι ολοήμερη και θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου 2025, στο Ballroom της Αίγλης του Ζαππείου. Συνδιοργανωτές είναι: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η ΕΝΟΑΘΕ (Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Θεσσαλίας), η ΕΝΟΑΚΕ (Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Κεντρικής Ελλάδος), και η ΕΝΟΑΑ (Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Αττικής).

Σύμφωνα με τους διοργανωτές ο αριθμός των επισκεπτών αναμένεται να ξεπεράσει του χίλιους, ενώ ο αριθμός των οινοποιείων υπολογίζεται να ανέλθει στα 65, εκ των οποίων 20 από τη Θεσσαλία, 30 από τη Στερεά Ελλάδα, και 15 από την Αττική.

Ε.Π. thessaliaeconomy.gr