Με τραπέζωμα, ευχές και τιμητικές διακρίσεις έκλεισε η ποδοσφαιρική σεζόν για τους παλαίμαχους της αστυνομίας

Με μια όμορφη και χαλαρή εκδήλωση στη Μεγάρχη ολοκλήρωσε τη φετινή αγωνιστική περίοδο η ομάδα Παλαιμάχων της Αστυνομίας, η οποία συμμετείχε στο 6ο Πρωτάθλημα Παλαιμάχων Τρικάλων, κατακτώντας την τρίτη θέση.

Η βραδιά πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα, με οικοδεσπότη τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Μεγάρχης, Γιώργο Καραλή, ο οποίος στάθηκε αρωγός στην προσπάθεια της ομάδας καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Μάλιστα, με προσωπικές του ενέργειες και μεράκι συνέβαλε στην επαναλειτουργία του γηπέδου ποδοσφαίρου του χωριού, το οποίο φιλοξένησε τους εντός έδρας αγώνες των Παλαιμάχων της Αστυνομίας, ενώ παράλληλα αποτελεί πλέον έναν σημαντικό χώρο άθλησης για τους κατοίκους της περιοχής.

Ως ένδειξη αναγνώρισης για την προσφορά του, ο διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης και αρχηγός της ομάδας, Αθανάσιος Καππάςς, απένειμε στον κ. Καραλή το μετάλλιο της τρίτης θέσης του πρωταθλήματος, χαρακτηρίζοντάς τον ουσιαστικά μέλος της ομάδας.

Η εκδήλωση έκλεισε με ευχές για καλό καλοκαίρι και ανανέωση του ραντεβού για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

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