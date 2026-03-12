Με τρακτέρ, πούλμαν και ΙΧ οι Θεσσαλοί αγρότες σήμερα στην Agrotica

«Απόβαση» με τρακτέρ, πούλμαν, και αγροτικά κάνουν σήμερα στα εγκαίνια της Agrotica αγρότες και κτηνοτρόφοι που σχεδόν δυο μήνες μετά τη συνάντηση με την κυβέρνηση, δεν έχουν δει τις υποσχέσεις να γίνονται πράξεις. Ενώ η καλλιεργητική περίοδος του 2026 έχει ξεκινήσει, παραμένουν χρεωμένοι και απλήρωτοι χωρίς «φως» στον ορίζοντα.

Επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα με τα τρακτέρ τους από τη δυτική Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Αριδαία, Χαλκηδόνα, Λαγκαδά, Χαλκιδική, Κατερίνη και Πελοπόννησο αλλά και με λεωφορεία και ιδιωτικά ΙΧ από Θεσσαλία και διάφορες περιοχές της χώρας, δίνουν ραντεβού στις πέντε το απόγευμα στην πλατεία της ΧΑΝΘ, ζητώντας για μια ακόμη φορά να επιλυθούν τα προβλήματα του κλάδου τους.

Στη δυτική Θεσσαλονίκη που φημίζεται για τις ρυζοκαλλιέργειες της, μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά από την έκθεση «γιορτή» για τον αγροτικό κλάδο, περίπου 20 αγρότες έχουν εγκαταλείψει τα χωράφια τους κι έχουν αλλάξει επάγγελμα.

«Δεκαπέντε χιλιόμετρα μακριά από τον χώρο της έκθεσης, ο παραγωγικός κόσμος έχει πεθάνει, κι αυτοί έρχονται να κάνουν γιορτή. Είναι σα να κάνεις γλέντι σε σπίτι που έχει κηδεία. Θέλουμε να δείξουμε ότι δεν έπρεπε ούτε καν να γίνει η έκθεση. Αντί να λύσουν τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου αυτοί τα σκουπίζουν και τα βάζουν κάτω από το χαλάκι, κάνοντας μια έκθεση για τα μάτια του κόσμου», δηλώνει στο ΤhessPost.gr ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων-Μαλγάρων και ρυζοπαραγωγός Κώστας Σέφης.

«Κινδυνεύουν να μείνουν ακαλλιέργητα χωράφια»

«Έχουν μείνει μόνο στις εισαγγελίες στο θα και υποσχέσεις που δεν έχουν τηρηθεί ακόμα. Στην περιοχή μας, τα ρύζια παραμένουν αδούλευτα και οι όποιες μικρές ελάχιστες ποσότητες που δίνουμε, είναι πολύ κάτω του κόστους παραγωγής. Δεν μας έχουν πει τίποτα ουσιαστικό, έχουμε ζητήσει αποζημίωση είπαν θα κοιτάξουν να αποζημιώσουν και την καλλιέργεια ρυζιού, που δεν έχει πάρει ποτέ αποζημίωση ως προϊόν κι αυτοί δεν έχουν κάνει απολύτως καμία κίνηση ενώ έχουμε φτάσει στο παρά πέντε για τη νέα καλλιεργητική περίοδο. Ήδη αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει οι δουλειές στα χωράφια, όμως ο κόσμος αδυνατεί. Χρωστάμε τις περσινές υποχρεώσεις, είναι όλες απλήρωτες. Τα μαγαζιά με τα αγροτικά εφόδια είναι σε οικονομική ασφυξία, δεν έχουν πληρωθεί καθόλου και αδυνατούν να ξαναφέρουν εφόδια για τη νέα χρόνια. Πραγματικά κινδυνεύουν να μείνουν ακαλλιέργητα χωράφια. Ειδικά από τη περιοχή της Χαλάστρας πολλοί έχουν αλλάξει επάγγελμα και μιλάμε για παραγωγούς οι οποίοι δεν ήταν μικροί, με υποδομές και μεγάλες καλλιέργειες. Κι αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση αναμένεται να ακολουθήσουν κι άλλοι. Από φέτος τον χειμώνα, έχουν εγκαταλείψει περίπου 15-20 άτομα», σημειώνει.

«Αν δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας, δεν υπάρχει ‘’αύριο’’»

Από την πλευρά του ο Σωκράτης Αλειφτήρας, εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, υπογραμμίζει στο ThessPost.gr πως «αν δεν υπάρχει βιώσιμο πρωτογενής τομέας, δεν υπάρχει ‘’αύριο’’ για ολόκληρη την κοινωνία». «Τα μέτρα του πρωθυπουργού θα πρέπει επιτέλους να νομοθετηθούν και να τρέξουν επιτέλους όλες αυτές οι πληρωμές. Δεν έχουν ακόμη γίνει πληρωμές του 2025 από τη βασική ενίσχυση, λόγω όλων των αλλαγών και των ελέγχων που έχει υποχρεώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Φόβος για νέα έξαρση ευλογιάς

Παράλληλα, κρούει το «καμπανάκι» του κινδύνου για νέα έξαρση της ευλογιάς ενόψει των εορτών του Πάσχα. «Παραμένει το τεράστιο πρόβλημα της ευλογιάς, όλα τα μέτρα βιοασφάλειας δεν έχουν κάποιο αποτέλεσμα, ο καιρός ανοίγει, οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν ζωοτροφές, για να ταΐζουν τα ζώα τους μέσα σταβλισμένα. Θα πρέπει αν δούμε τι μέλλει γενέσθαι καθώς φτάνουμε στο Πάσχα, -καθώς πέρσι η μεγάλη έξαρση έγινε στις γιορτές του Πάσχα- και θα πρέπει να δούμε πως θα διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση ώστε να μη ξαναφτάσουμε σε ένα σημείο να θανατώνονται χιλιάδες ζώα κάθε μέρα και οι οικογένειες να μένουν χωρίς ενεργό εισόδημα», καταλήγει.

Kωνσταντίνα Πλοιαρίδη (thesspost.gr)