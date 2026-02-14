Με τη συμμετοχή Σκρέκα η συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της N.Δ.

Με τη συμμετοχή του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Σκρέκα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, με αντικείμενο τον συνολικό σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τον συντονισμό των εργασιών, που θα οδηγήσουν στην επιτυχή διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Ο Κώστας Σκρέκας υπογράμμισε τη σημασία ενός ανοικτού και ουσιαστικού προσυνεδριακού διαλόγου, με στόχο τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή των μελών και των στελεχών του κόμματος αλλά και την ανάδειξη προτάσεων που απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η βάση της παράταξης, τα μέλη και τα στελέχη της με το Συνέδριο να αποτελεί τη στιγμή να ακουστούν οι προτάσεις τους και να μετατραπούν σε δύναμη πολιτικής δράσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη σύνδεση του Συνεδρίου με τις ανάγκες της περιφέρειας και των τοπικών κοινωνιών, με στόχο οι προτάσεις και τα συμπεράσματα να αντανακλούν πραγματικές προτεραιότητες σε κάθε νομό και δήμο.

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και του Συνεδρίου, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026 στην Αθήνα, είναι ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος.