Με την Ομοσπονδία Πυροσβεστών Ελλάδος, συναντήθηκε ο Κώστας Σκρέκας

Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Ομοσπονδία Πυροσβεστών Ελλάδος είχε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, στο πλαίσιο της διαρκούς επαφής με τους ανθρώπους που επιχειρούν καθημερινά στην πρώτη γραμμή, σε απαιτητικές και επικίνδυνες συνθήκες, προστατεύοντας ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προκλήσεις της καθημερινής υπηρεσίας, οι ανάγκες σε προσωπικό, καθώς και προτάσεις για ισχυρότερη πρόληψη και καλύτερο συντονισμό στην αντιμετώπιση των κινδύνων, με γνώμονα την ασφάλεια των πυροσβεστών και την αποτελεσματικότητα της επιχειρησιακής δράσης.

Στο πλαίσιο της συζήτησης υπογραμμίστηκε ότι, για τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η στήριξη των ανθρώπων των Σωμάτων Ασφαλείας αποτελεί σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, καθώς η επιχειρησιακή ετοιμότητα και η ασφάλεια στο πεδίο προϋποθέτουν έμπρακτη ενίσχυση. Στην κατεύθυνση αυτή, αναδείχθηκε η σημασία πολιτικών και παρεμβάσεων που ενισχύουν τις δυνατότητες και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του Πυροσβεστικό Σώμα, με στόχο καλύτερες συνθήκες εργασίας, σύγχρονα μέσα και συνεχή εκπαίδευση.