Με Σκανδαλίδη η προσυνεδριακή εκδήλωση του ΠαΣοΚ στα Τρίκαλα

Στα Τρίκαλα θα βρεθεί ο Κώστας Σκανδαλίδης στα πλαίσια της δεύτερης ανοιχτής προσυνεδριακής πολιτικής εκδήλωση.

Όπως αναφέρεται από την Νομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου “συνεχίζοντας την προσπάθεια για πειστικές απαντήσεις στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας, με ολοκληρωμένες πολιτικές προτάσεις και σχέδιο, προχωράμε την Τρίτη, 10/3/2026, στο Μουσείο Τσιτσάνη, ώρα 7:30, στη 2η ανοιχτή προσυνεδριακή πολιτική εκδήλωση, με ομιλητή, τον επικεφαλής της επιτροπής διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ κ. Κώστα Σκανδαλίδη.

Ελπίζουμε όπως πάντα σ´ ένα ελεύθερο και παραγωγικό διάλογο.”