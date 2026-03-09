Με σκάκι για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας στα Τρίκαλα

Το αγαπημένο άθλημα εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλον τον κόσμο έγινε και στα Τρίκαλα πρεσβευτής των δικαιωμάτων των γυναικών.

Με την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία (ΕΣΟ), με πρωτοβουλία της Επιτροπής Γυναικείου Σκακιού & Ισότητας των Φύλων της Ομοσπονδίας διοργάνωσε την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 πανελλήνια, ταυτόχρονη σκακιστική δράση με τίτλο «Οι Βασίλισσες του Σκακιού ζωντανεύουν τις πλατείες».

Στα Τρίκαλα η δράση πραγματοποιήθηκε από τη Σκακιστική Κίνηση Τρικάλων (ΣΚΑ.ΚΙ) στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, στις 11 το πρωί, με τη συνδρομή του Δήμου Τρικκαίων και της e-trikala ΑΕ.

Με τη συμμετοχή σκακιστών και, κυρίως, σκακιστριών, η εκδήλωση, όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΣΚΑ.ΚΙ κ. Τοζάρος, είχε ως στόχο να αναδείξει «ανοικτό, συμμετοχικό και συμβολικό χαρακτήρα του σκακιού ως πνευματικού αθλήματος που ενώνει, εμπνέει και ενδυναμώνει».

Εξάλλου, ακόμη και ο τίτλος «Βασίλισσες του Σκακιού» δεν ήταν τυχαίος, καθώς το το ισχυρότερο κομμάτι της σκακιέρας συνδέθηκε «με τη δύναμη, τη στρατηγική σκέψη και τη διαχρονική συμβολή της γυναίκας στην κοινωνία», όπως τονίστηκε σχετικά.

Η μεταφορά του αθλήματος σε δημόσιο, ανοικτό χώρο, με την εκμάθηση βασικών κανόνων, αλλά και η εξάσκηση σε σκακιέρες, ανέδειξε «καινοτόμα δράση για μια τέτοια συμβολική ημέρα», επεσήμανε η πρόεδρος της e-trikala ΑΕ Βίβιαν Τέγου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ζωγραφική προσώπου, αναμνηστικά και ζωντάνια, για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των γυναικών.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και η δ/νουσα σύμβουλος της e-trikala ΑΕ κ. Βασιλένα Μητσιάδη.

Από το γραφείο Τύπου