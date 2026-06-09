Με ομιλητή τον Δημήτρη Κουτσούμπα ο εορτασμός της ιστορικής Μάχης της Πόρτας

Την Κυριακή 14 Ιουνίου, στις 11:00 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία της Πύλης, στο Μνημείο των Πεσόντων, η εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 83η επέτειο της ιστορικής Μάχης της Πόρτας.

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στους αγωνιστές και τις αγωνίστριες που έδωσαν τη ζωή τους στον αγώνα ενάντια στον φασισμό και την κατοχή, αναδεικνύοντας τη σημασία της θυσίας τους και των διαχρονικών μηνυμάτων που αυτή εκπέμπει.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Καλούνται οι δημότες του Δήμου Πύλης και οι φορείς να τιμήσουν με την παρουσία τους την επέτειο μιας από τις σημαντικότερες στιγμές της Αντίστασης στον τόπο μας.