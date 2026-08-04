Με μεγάλη συμμετοχή κόσμου η λαϊκή βραδιά στη Φιλύρα

Με μεγάλη συμμετοχή κόσμου και ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η λαϊκή βραδιά την Δευτέρα 3 Αυγούστου στην πλατεία της Φιλύρας (Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Πύλης), που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φιλύρας προσφέροντας μια όμορφη μουσική εκδήλωση με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα.

Την έναρξη της εκδήλωσης χαιρέτησε ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Φιλύρας κ. Κωνσταντίνος Παπαχαρίσης ο οποίος καλωσόρισε τους παρευρισκόμενος και ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Επίσης σύντομο χαιρετισμό έκανε και ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Μαράβας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Πύλης κ. Γεώργιος Καπέλος, οι Αντιδήμαρχοι Πολιτισμού κ. Βασιλική Παλλαντζά, Συντονισμού Έργων-Αυτεπιστασίας –Ηλεκτροφωτισμού –Παιδικών Χαρών κ. Παναγιώτης Τσόλας, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Φιλύρας κ. Ηλίας Κουκουτσέλος, ο δημοτικός Σύμβουλος της Αντ/σης κ. Γεώργιος Αναγνώστου και ο Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης κ. Αθανάσιος Μανούρας.

Το μουσικό πρόγραμμα περιελάμβανε αγαπημένα έντεχνα λαϊκά τραγούδια δημιουργώντας μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα. Οι παρευρισκόμενοι διασκέδασαν, τραγούδησαν και στήριξαν με την παρουσία τους μια ακόμα πολιτιστική πρωτοβουλία του Συλλόγου.