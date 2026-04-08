Με μεγάλη συμμετοχή η ημερίδα του Νοσοκομείου Τρικάλων για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

Με μεγάλη συμμετοχή και ουσιαστικό ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε η ημερίδα του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας, δυναμικής πρωτοβουλίας.

Επιστήμονες από διαφορετικά πεδία, ιατρική, κτηνιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, φυσική αγωγή και δημόσια υγεία συναντήθηκαν στο πλαίσιο της προσέγγισης One Health, αναδεικνύοντας ότι η υγεία του ανθρώπου, των ζώων και του περιβάλλοντος είναι αλληλένδετη και αδιαίρετη.

Η ισχυρή παρουσία της Διοίκησης της 5ης Υγειονομικής Περιφερείας αλλά και εκπροσώπων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων , των Σωμάτων Ασφαλείας και πολιτών επιβεβαίωσε ότι η υγεία δεν είναι ατομική υπόθεση, αλλά κοινή ευθύνη.

Η ημερίδα αποτέλεσε την αφετηρία μιας εκστρατείας ενημέρωσης διάρκειας ενός έτους από το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, με δράσεις που θα αναδείξουν τη σημασία της πρόληψης, της επιστημονικής συνεργασίας και της εμπιστοσύνης στη γνώση.

Γιατί σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η υγεία χτίζεται εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη συνεργασία.

Εκεί όπου το One Health γίνεται πράξη.