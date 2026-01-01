Με λάμψη πυροτεχνημάτων και γλυκιές γιορτινές νότες υποδέχτηκαν οι Τρικαλινοί το 2026

Με λαμπρότητα και χαρά, με χιλιάδες ευχές για όλον τον κόσμο, τους τρικαλινούς, τους επισκέπτες στον Μύλο των Ξωτικών και στην πόλη, η πρωτεύουσα των Χριστουγέννων υποδέχθηκε το 2026!

Στην κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου ο Δήμος Τρικκαίων και η e-trikala ΑΕ οργάνωσαν μια λαμπερή γιορτή που, παρά το δριμύ ψύχος, συγκέντρωσε χιλιάδες πολίτες στην πλατεία και σε όλον τον χώρο μέχρι την κεντρική πεζογέφυρα. Οι The Teasers με το γνωστό τους κέφι και μπριο ερμήνευσαν τραγούδια που ξεσήκωσαν το κοινό, μέχρι η παρουσιάστρια κ. Μαρίνα Μπαλτά να καλέσει τον Δήμαρχο Τρικκαίων και πρόεδρο της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκο Σακκά, να ευχηθεί “υγεία για όλους και όλες, από την πόλη που γιορτάζει μοναδικά τα Χριστούγεννα και αυτή τη χρονιά με τον Μύλο των Ξωτικών. Με ευτυχία για τον κάθε πολίτη, για τους επισκέπτες των Τρικάλων, μια χρονιά δημιουργική, με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία”. Η αντίστροφη μέτρηση κατέληξε σε μια φαντασμαγορική εκτόξευση πλήθους πυροτεχνημάτων που, ορατά από όλα τα σημεία της πόλης και τη γύρω περιοχή, έδωσαν και φέτος το στίγμα της χαρούμενης και ελπιδοφόρας εισόδου του νέου έτους.

Παρέστησαν επίσης, ο περιφερειακός σύμβουλος Θεσσαλίας Ντίνος Μπάρδας, οι αντιδήμαρχοι Τρικκαίων Δήμητρα Νάτσινα και Ζωή Παπαναστασίου, η πρόεδρος της e-trikala ΑΕ Εφη ΛΕβέντη, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ Χρήστος Μπλουγούρας, οι δημοτικοί σύμβουλοι Βίβιαν Τέγου και Παντελής Λιούλιος, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Γιώργος Ηλιάδης, ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Τριγώνης.

