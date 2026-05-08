Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το “Λούνα Παρκ της Ανακύκλωσης” στον Δήμο Πύλης

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή μαθητών πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, στην κεντρική πλατεία της Δημοτικής Κοινότητας Πύλης, η πρωτότυπη ψυχαγωγική και εκπαιδευτική δράση «Λούνα Παρκ της Ανακύκλωσης», που διοργάνωσε για δεύτερη φορά ο Δήμος Πύλης, μέσω του Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου και της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας – Περιβάλλοντος και Τεχνικών Υπηρεσιών, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ).

Στην εκδήλωση συμμετείχαν τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Πύλης, με τους μαθητές και τις μαθήτριες να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν, μέσα από διαδραστικά παιχνίδια και δημιουργικές δράσεις, τη σημασία της ανακύκλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Το «Λούνα Παρκ της Ανακύκλωσης» περιλάμβανε ειδικά διαμορφωμένα παιχνίδια, όπως φιδάκι, στόχο, παζλ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, bowling και ψάρεμα, όλα προσαρμοσμένα στη θεματολογία της ανακύκλωσης. Μέσα από τη συμμετοχή τους, τα παιδιά ενημερώθηκαν για την αξία της σωστής διαχείρισης των απορριμμάτων, έμαθαν ποια υλικά ανακυκλώνονται στους μπλε κάδους και ποια όχι, ενώ παράλληλα καλλιέργησαν περιβαλλοντική συνείδηση με τρόπο ευχάριστο και βιωματικό.

Κεντρικός στόχος της δράσης ήταν η ενίσχυση της οικολογικής παιδείας και η διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας υπευθυνότητας απέναντι στο περιβάλλον. Ο Δήμος Πύλης επενδύει σταθερά στις νέες γενιές, θεωρώντας ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί βασικό πυλώνα για έναν σύγχρονο, ανθρώπινο και βιώσιμο Δήμο. Η ανακύκλωση δεν είναι απλώς μία καθημερινή συνήθεια, αλλά στάση ζωής και πράξη πολιτισμού που αφορά όλους μας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και συμμετείχαν ο Δήμαρχος Πύλης Κωνσταντίνος Μαράβας, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Τουρισμού Κωνσταντίνος Πλαστήρας, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην άρτια οργάνωση και επιτυχημένη διεξαγωγή της ημερίδας.

Στο τέλος της δράσης, όλες και όλοι οι μαθητές έλαβαν αναμνηστικά δώρα, μεταξύ των οποίων τσάντα ανακύκλωσης, ενημερωτικό υλικό και μαγνητάκι για την ανακύκλωση. Ο Δήμος Πύλης προσέφερε επίσης αναψυκτικά σε όλους τους συμμετέχοντες, ευγενική χορηγία της εταιρείας ΟΛΥΜΠΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε..

Ο Δήμος Πύλης συνεχίζει με συνέπεια να στηρίζει δράσεις που προάγουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, τη συμμετοχή της νέας γενιάς και τη δημιουργία ενός καθαρότερου και καλύτερου αύριο για όλους.