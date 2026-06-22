Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα Ζ΄ Ασκληπιεία στην Πιάλεια

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγάλη συμμετοχή κόσμου πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή στην πλατεία της Πιάλειας τα Ζ΄ Ασκληπιεία, μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ιστορία, τον πολιτισμό και την πνευματική κληρονομιά του τόπου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την εντυπωσιακή πομπή των ιερειών και των νέων, οι οποίοι κατέφθασαν στην πλατεία κρατώντας αναμμένες δάδες, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα που παρέπεμπε στις αρχαίες τελετές. Με την άφιξή τους άναψαν τον συμβολικό βωμό, σηματοδοτώντας την έναρξη των εκδηλώσεων.

Ακολούθησε η απαγγελία επιλεγμένων Ορφικών Ύμνων, ποιημάτων και τραγουδιών αφιερωμένων στον θεό Απόλλωνα, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή εμπειρία πολιτισμού και πνευματικότητας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, οι Βουλευτές Τρικάλων κ. Αθανάσιος Λιούτας και κα Κατερίνα Παπακώστα, η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κα Χρύσα Ντιντή, οι Αντιδήμαρχοι Πύλης κ. Κωνσταντίνος Πλαστήρας και κα Χαρά Καλλιώρα, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού κα Βάσω Παλλαντζά, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πιάλειας κ. Βασίλης Παφίλης, ο Πρόεδρος της ΕΠΣΤ κ. Μάκης Παπαγεωργίου, ο Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης κ. Αθανάσιος Μανουράς, η Πρόεδρος και μέλη της ΔΕΕΠ Τρικάλων, δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, καθώς και μέλη του ΣΟΧΤ, τα οποία νωρίτερα είχαν πραγματοποιήσει πεζοπορία στον Κόζιακα.

Χαιρετισμούς απηύθυναν, ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, οι παριστάμενοι Βουλευτές, η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πιάλειας κ. Βασίλης Παφίλης, ο κ. Δασκάλου ως εκπρόσωπος της πομπής, καθώς και εκπρόσωπος του Συλλόγου ΣΟΧΤ.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν με επιστολές τους ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτριος Παπαστεργίου, ο πρώην Υπουργός Ανάπτυξης και Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας και η Βουλευτής Τρικάλων κα Μαρίνα Κοντοτόλη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι κεντρικές ομιλίες των επίσημων προσκεκλημένων, κ. Γεωργίου Παπαβασιλείου, σχολικού συμβούλου και συγγραφέα, και κ. Γεωργίου Παπαχαρίση, φαρμακοποιού και συγγραφέα. Οι δύο ομιλητές, μέσα από τις γνώσεις και την εμπειρία τους, καθήλωσαν το κοινό και ανέδειξαν σημαντικές πτυχές της ιστορίας, της παιδείας και της θεραπευτικής παράδοσης που συνδέεται με τον θεσμό των Ασκληπιείων.

Στο τέλος της εκδήλωσης προσφέρθηκαν στους παρευρισκόμενους αφεψήματα βοτάνων και παραδοσιακά γλυκίσματα, ευγενική προσφορά της Κοινότητας Πιάλειας, ενώ ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα που ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τη βραδιά.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Δήμαρχος Πύλης και ο Πρόεδρος της Κοινότητας απένειμαν αναμνηστικά δώρα στους κεντρικούς ομιλητές, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη συμβολή τους στην επιτυχία της διοργάνωσης.

Η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και η άψογη διοργάνωση επιβεβαίωσαν για ακόμη μία χρονιά τη δυναμική των Ασκληπιείων ως ενός σημαντικού πολιτιστικού θεσμού για την περιοχή.

Θερμές ευχαριστίες για την επιτυχημένη πραγματοποίηση της εκδήλωσης αξίζουν στον Δήμο Πύλης, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Γεωπάρκο Μετεώρων – Πύλης και την Κοινότητα Πιάλειας, καθώς και σε όλους όσοι συνέβαλαν στην οργάνωση και την υλοποίηση των Ζ΄ Ασκληπιείων.

Τα Ζ΄ Ασκληπιεία απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός μπορούν να αποτελέσουν ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, αναδεικνύοντας τον πλούτο και την ταυτότητα του τόπου μας.